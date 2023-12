Cele mai bune filme lansate în 2023. Peliculele care au umplut cinematografele din toată lumea

A fost un an bun pentru industria cinematografică. Filme lansate pe tot parcursul anului 2023 au făcut deliciul publicului, fie că a fost vorba de filme biografice, drame ori pelicule de groază.

Anul acesta s-au lansat filme de dragoste care au frânt inimi și pelicule îndrăznețe care au adus în prim plan colonialismul, spre exemplu, feminismul sau abuzurile de putere.

În prim-plan a fost însă pelicula Barbie, care a depășit un miliard de dolari în box office, și care a făcut-o pe Greta Gerwig să devină femeia regizor de film cu cele mai mari încasări din istorie.

Topul următor prezintă o listă a celor mai bune cinci filme lansate în 2023.

Barbie

​Barbie, blockbusterul anului 2023, este filmul cu cele mai mari încasări în cinematografe de anul acesta. Filmul regizat de Greta Gerwig - în care cap de afiș sunt Margot Robbie și Ryan Gosling în rolurile lui Barbie, respectiv Ken - a depășit toate așteptările analiștilor în ceea ce privește încasările, devenind nu doar filmul cu cele mai mari vânzări de bilete în 2023, ci din istoria studioului Warner Bros.

Cu încasări care, în decembrie 2023, au ajuns la aproape 1,5 miliarde de dolari, Barbie a depășit succesul altor lungmetraje blockbuster ale Warner Bros, precum The Dark Knight Rises, Aquaman, Joker, filmele Harry Potter sau trilogia The Hobbit. Pelicula a reușit să stea în fruntea box office-ului nord-american nu mai puțin de 10 săptămâni consecutive, mai mult chiar decât Avatar II.

Oppenheimer

Oppenheimer este filmul biografic cu cele mai mari încasări în box office-ul mondial. Filmul lui Christopher Nolan despre J. Robert Oppenheimer, directorul laboratorului Los Alamos din cadrul Proiectului Manhattan, care a dezvoltat primele arme nucleare, a depăşit 912 milioane de dolari încasări în întreaga lume de la lansarea sa în cinematografe, pe 19 iulie, potrivit site-ului Box Office Mojo, citat de news.ro.

Filmul biografic britanico-american este o adaptare a cărții American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (2005) de Kai Bird și Martin J. Sherwin despre Robert Oppenheimer, cel care a fost supranumit „părintele bombei atomice”.

Asteroid City

În Asteroid City al lui Wes Anderson, incertitudinea și haosul sunt în centrul atenției, determinând personajele să se lupte cu lucruri care nu pot fi controlate. Fotograful de război Augie Steenbeck (Jason Schwartzman) își aduce mașina la un mecanic care îi spune că există două posibile motive pentru care mașina lui s-a stricat. Filmul este un fals documentar despre realizarea unei piese de teatru despre orașul titular din deșertul din sud-vestul SUA, în jurul anului 1955. Atunci când o convenție a Junior Stargazer este brusc întreruptă de apariția unui OZN, întreaga așezare este închisă de guvernul american, obligându-i pe toți să se înghesuie în anxietatea și confuzia lor.

Conform slashfilm.com, Asteroid City este filmul lui Anderson despre COVID-19, dar temele sale sunt mult mai universale decât în alte filme despre pandemii. Este un film despre felul în care poveștile ne pot aduce o concluzie sau ne pot ajuta să ne înțelegem mai bine viața și lumea care ne înconjoară. La fel ca în oricare dintre operele lui Anderson, artificiul perfect al filmului este scopul. Filmul atrage în mod constant atenția asupra faptului că tot ceea ce vedem este fals.

Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon este un film american de dramă polițistă regizat și produs de Martin Scorsese, care a scris și scenariul alături de Eric Roth. Scenariul este bazat pe cartea de non-ficțiune din 2017 a lui David Grann.

Filmul se concentrează pe o serie de crime comise asupra membrilor și rudelor din Națiunea Osage după ce s-a descoperit petrol pe teritoriul tribal. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Lily Gladstone sunt capete de afiș în această peliculă de succes din 2023.

Tema principală a filmului este sensibilitatea minorităților etnice care, în fapt, nu a fost niciodată o preocupare pentru Martin Scorsese, regizorul fiind cunoscut pentru faptul că a criticat și ridiculizat de-a lungul timpului minorități, conform The Guardian. Filmul este cu siguranță, cel puțin pentru Scorsese, radical diferit, fiind un exemplu absolut emblematic al lăcomiei, al manipulării legii, al destinului și al inumanității. Narațiunea prezintă o poveste dramatică care șochează și în zilele noastre.

Beau is Afraid

Beau Is Afraid este un film de groază american scris și regizat de Ari Aster, care îl are în rolul principal pe Joaquin Phoenix în rolul personajului principal, Beau Wassermann. Filmul urmărește povestea lui Beau, un bărbat blând, dar paranoic, în timp ce se îmbarcă într-o odisee suprarealistă pentru a ajunge acasă și a asista la înmormântarea mamei sale, dându-și seama pe parcurs de cele mai mari temeri ale sale.

Beau Is Afraid a provocat un răspuns în rândul spectatorilor. Imprevizibil de la o scenă la alta, în film Joaquin Phoenix traversează dintr-o lume fantastică în alta. Cel de-al treilea lungmetraj neliniștitor al lui Ari Aster este un film exploziv și îndrăzneț, plin de poante, dar și de răsturnări de situație.

John Wick: Chapter 4

JW4 este un film thriller de acțiune regizat de Chad Stahelski și scris de Shay Hatten și Michael Finch. Continuarea lui John Wick: Capitolul 3 – Parabellum, din 2019, și a patra parte din franciza John Wick îl are în rolul principal pe Keanu Reeves. La momentul lansării filmul a debutat pe primul loc la box office-ul românesc de weekend.

În film, John Wick își propune să se răzbune pe „Masa Înaltă” și pe cei care l-au lăsat să moară și îşi înfruntă cei mai periculoşi adversari de până acum. Pe măsură ce creşte preţul pe capul lui, Wick îşi duce lupta împotriva celor din Masa Aleşilor la nivel mondial, în timp ce îi caută pe cei mai puternici jucători din lumea interlopă în New York, Paris, Osaka şi Berlin.

The Little Mermaid

The Little Mermaid este un musical romantic și fantezist, regizat de Rob Marshall după un scenariu scris de David Magee. Coprodus de Walt Disney Pictures, DeLuca Marshall și Marc Platt Productions, pelicula este o adaptare a filmului de animație Disney cu același nume din 1989, care la rândul său se bazează pe basmul din 1837 al lui Hans Christian Andersen.

Filmul o are în rolul principal pe cântăreața Halle Bailey. Intriga o urmărește pe prințesa Ariel, care este fascinată de lumea oamenilor, după ce îl salvează pe prințul Eric dintr-un naufragiu.

A haunting in venice

Bântuind prin Veneția, produs și regizat de Kenneth Branagh, dintr-un scenariu de Michael Green, bazat pe romanul Agatha Christie din 1969, filmul este o călătorie în lumea misterioasă și întunecată a Veneției în noaptea de Halloween, unde celebrul detectiv Hercule Poirot, acum retras, se confruntă cu un nou caz tulburător.

Lansat de 20th Century Studios, filmul a primit recenzii pozitive din partea criticilor și a avut încasări de 122 de milioane de dolari la nivel mondial. Prin acest film plin de intrigă și răsturnări de situație, Kenneth Branagh a reușit să revină cu portretizarea sa uimitoare a detectivului Hercule Poirot, pentru a treia oară, el ocupând și poziția de regizor în cadrul acestei ecranizări de proporții.

Napoleon

Napoleon este un film epic dramatic și istoric, regizat și produs de Ridley Scott după un scenariu scris de David Scarpa. Rolul lui Napoleon este interpretat de actorul Joaquin Phoenix, iar narațiunea prezintă ascensiunea la putere a conducătorului francez Napoleon Bonaparte, prin prisma relației sale captivante și volatile cu împărăteasa Joséphine.

Filmul dezvăluie parcursul remarcabil al lui Napoleon, pornind de la apariția sa în peisajul istoric până la cucerirea tronului Franței. Accentul este pus pe relația sa amoroasă, dar extrem de complexă, cu marea sa iubire.

Joaquin Pheonix ca personaj principal reușește o performanță inegalabilă. Alături de talentatul actor, Vanessa Kirby o interpretează pe Josephine.

The Nun II

The Nun II a fost de departe cel mai așteptat film de către împătimiții filmelor de groază. Filmul de groază regizat de Michael Chaves are un scenariu scris de Ian Goldberg, Richard Naing și Akela Cooper dintr-o poveste a lui Cooper, și cursa contra-cronometru a sorei Irene.

Personajul principal este interpretat la perfecție de Taissa Farmiga. Pe parcursul călătoriei sale din film, sora Irene descoperă mai multe despre credință, Dumnezeu și strămoșii ei, ajungând chiar la un pas de moarte.

29-12-2023