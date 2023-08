Alege filmul de luni la PRO CINEMA și intră în cursa pentru premii. Telespectatorii au urmărit Mountains Between Us

Urmăritorii postului TV trebuie să scaneze codul QR de pe ecran sau să acceseze platforma procinema.ro/alegefilmul, și să voteze una dintre cele trei pelicule cinematografice propuse. Toți cei care optează pentru filmul cu cele mai multe voturi strânse, intră automat în tragerea la sorți pentru 1.000 de lei sau 5 abonamente VOYO.

În urma voturilor de săptămâna trecută, telespectatorii PRO CINEMA au urmărit, aseară, Mountains Between Us – Muntele dintre noi. Luni, 21 august, de la 20:30, telespectatorii vor putea vedea unul dintre filmele Reservation Road – Reservation Road, Life or Something Like It – O viaţă aproape perfectă, The Myth – Visul împăratului.

Reservation Road – Reservation Road este o dramă thriller, care prezintă diverse tipologii de oameni puși în ipostaze dificile și în fața celor mai grele decizii din viața lor. Povestea tristă ce stă la baza acestui film este accidentul rutier mortal al lui Josh, un copil de doar 10 ani. În urma tragediei, tatăl său pornește în căutarea criminalului care a fugit de la locul faptei. Guvernat de frică și lașitate, vinovatul va trăi intens cele mai zguduitoare sentimente.

Amatorii de comedii romantice pot vota Life or Something Like It – O viaţă aproape perfectă, în a cărui distribuție se regăsesc nume mari din industrie, precum Angelina Jolie și Edward Burns. Protagonista, de profesie reporter, adună pronosticuri ale unui meci de fotbal ce urmează să aibă loc. Printre persoanele intervievate se numără și un om al străzii, care îi preconizează femeii că mai are doar câteva zile de trăit. Determinată să își schimbe destinul nefericit, eroina filmului încearcă să găsească un nou sens al vieții sale.

Fanii filmelor de acțiune pot opta pentru producția The Myth – Visul împăratului, cu Jackie Chan în rolul lui Jack, un cunoscut arheolog care se confruntă cu vise misterioase despre o viață trecută. Protagonistul va face conexiunea dintre viziunile sale și momentul prezent atunci când un coleg de breaslă îi va cere ajutorul pentru a găsi mausoleul primului împărat al Chinei.

