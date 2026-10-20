Potrivit publicației spaniole noticiastrabajo.es, în această țară ar exista un deficit de 700.000 de zidari. Santiago Carpintero, un tânăr zidar în vârstă de 22 de ani, vorbește despre motivele pentru care tot mai puțini tineri aleg această meserie și explică de ce consideră că munca în construcții este bine plătită.

Într-un interviu acordat publicației La Vanguardia, Santiago povestește că a crescut practic pe șantiere. Tatăl său este tot zidar, iar el a început să îl însoțească încă din copilărie.

„De mic mergeam cu tatăl meu. Mai mult îl încurcam decât îl ajutam, dar îmi plăcea la nebunie”, își amintește tânărul.

Ulterior, a urmat un program de studii medii în domeniul telecomunicațiilor, însă, după absolvire, și-a dat seama că vrea să lucreze în construcții.

În prezent, are aproximativ cinci ani de experiență profesională și își împărtășește activitatea de zi cu zi și pe rețelele sociale.

Santiago Carpintero admite că mulți tineri evită meseriile din construcții și spune că cei de vârsta lui preferă un loc de muncă mai confortabil, deși susține că domeniul în care lucrează este bine plătit.

Tânărul recunoaște însă că munca pe șantier are și dezavantaje, deoarece muncitorii trebuie să facă față temperaturilor ridicate vara și frigului iarna, lucrând în mare parte în aer liber.

Cât câștigă un zidar în Spania

În schimb, Santiago susține că munca în construcții poate aduce venituri bune. Potrivit acestuia, un muncitor necalificat poate câștiga între 1.500 și 1.600 de euro pe lună, în timp ce un zidar calificat poate ajunge la un salariu cuprins între 1.800 și 2.000 de euro.

Tânărul vrea să demonteze și o prejudecată pe care încă o întâlnește frecvent.

„Mulți oameni cred că zidarii nu câștigă prea mulți bani până când le prezinți devizul”, afirmă el.

În opinia sa, meseria de zidar este încă percepută drept „o ocupație veche, aproape dintr-o altă epocă”, deși tocmai lipsa profesioniștilor ar putea face ca valoarea acesteia să fie apreciată din ce în ce mai mult.