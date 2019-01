Ce s-a întâmplat de fapt cu 18 aligatori care au înghețat cu botul la suprafață. VIDEO

CBS

18 aligatori au lăsat impresia că au înghețat în Carolina de Nord. Însă, se pare că aceștia simt când apa se află la un pas de îngheț și ajung cu botul la suprafață pentru a putea respira.

Experții vin cu explicații după ce mai multe siteuri au anunțat că ”aligatorii dintr-o rezervație naturală din Carolina de Nord, SUA, au înghețat cu boturile la suprafață după ce temperaturile au scăzut.”

George Howard, managerul rezervației The Swamp Park, a relatat că 18 aligatori au înghețat și au stat așa zile întregi.

„Nu știam dacă trebuie să îi scot de acolo”, a declarat Howard pentru The Washington Post.

După câteva cercetări, bărbatul a descoperit că în felul acesta, aligatorii supraviețuiesc iarna când apa îngheață - scot nasul la suprafață pentru a putea respira în timpul înghețului.

Când și-a dat seama că aligatorii nu au înghețat, ci pur și simplu, aceasta este o adaptare pentru ei, Howard a rămas uimit.

"A fost cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată. Am fost uimit, inițial am fost îngrijorat, si apoi mi-am dat seama ce fac ei și că era singurul mod în puteau respira. Si m-am gândit, cât de inteligenți sunt”, a spus el pentru The Post.

Alligators survive frozen swamp by sticking noses through the ice to breathe https://t.co/SQhTdRzpRR pic.twitter.com/K3dGoeprru — News 4 San Antonio (@News4SA) January 10, 2018

După ce și-a dat seama că aligatorii nu sunt în pericol, Howard a realizat câteva fotografii pe care le-a postat pe Facebook. După distribuirea fotografiilor, americanii au rămas uimiți de comportamentul aligatorilor, iar posturile de televiziune au prezentat fenomenul ca fiind unul ”ciudat”.

Atunci când vremea începe să se răcească, aligatorii se scufundă în apă, însă își lasă botul afară, formând o mică gaură pentru a respira.

Adam E. Rosenblatt, profesor de biologie la Universitatea din Florida de Nord, care studiază modul în care aligatorii răspund unor schimbări de mediu, a spus că acesta este un mare mister, pe care nu știe cum să îl ”traducă”.

"Dacă speciile de aligatori trăiesc la temperaturi scăzute pentru o perioadă lungă de timp, atunci cei care au reușit să facă acest lucru sunt cei care pot să supraviețuiască și să se reproducă. Cum au știut cum să o facă? Nu cred că nimeni nu știe răspunsul în acest moment", a spus el.

”Când aligatorii se află în apa rece, aceștia intră în ceea ce se numește hibernare. Tot ce trebuie să facă este să respire. Ei practic își închid metabolismul, nu au nevoie sa mănânce pentru că nu ard prea multă energie. Își încetinesc ritmul cardiac, sistemul lor digestiv și stau acolo și așteaptă. E o adaptare destul de uimitoare", a spus Rosenblatt.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer