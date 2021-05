Ce îi transmit românii prințului care a ucis ursul: ”Să vă fie rușine! Un criminal”

Românii nu au deloc sentimente bune pentru prințul din Liechtenstein care l-a ucis pe Arthur, cel mai mare urs din România. Zeci de mesaje încărcate de reproșuri au fost postate pe o pagină de Facebook care reunește toate familiile regale din Europa.

Mesajele au fost postate pe pagina Europe Royal Family, care nu reprezintă însă un cont oficial al vreunei case regale.

Pe 20 aprilie, pe această pagină a fost creată și o postare cu datele de identificare ale Prințului Josef- Emanuel of Liechtenstein, conte de Rietberg.

Aici i-au dat de urmă românii celui care l-a ucis pe ursul Arthur și au simțit nevoia să-i transmit gândurile lor.

Interesant este faptul că românii au păstrat totuși o limită suprinzătoare a decenței, din lista mesajelor de blam lipsind cu desăvârșire înjurăturile neaoșe, obscene.

”Criminal...”, constată o utilizatoare, completată de o altă, mult mai vehementă: ”Poate te duci dreaq la închisoare, prinţişorule ucigaş de urşi ce dă şpăgi prin statele U.E.!”.

”Este un criminal de urși! A venit în România si a ucis cel mai frumos urs din Romania căci lui îi place vânătoarea!”, a scris o altă utilizatoarea, în timp un alt mesaj îi transmite un sec ”Shame on you” (să-ți fie rușine).

Mesajul unui român: ”Degenerat psihopat”

”Acest prinț l-a ucis pentru plăcerea sadică de a vâna. Nenorocitule”, scrie un alt mesaj, în timp ce un român îi transmite direct: ”Degenerat psihopat”.

”Your highness? You are a nothingness! Shame on you!” (Înălțimea voastră? Poate nimicnicia voastră! Să-ți fie rușine), scrie un alt român, iar lista poate continua.

Prințul Josef- Emanuel of Liechtenstein este în acest moment cel mai detestat om în România, după ce Știrile Pro TV au arătat cum l-a ucis ilegal luna trecută, în Covasna, pe Arthur, cel mai mare și mai frumos urs din România și probabil din Europa.

Prințul a plătit 7.000 de euro pentru a împușca ceea ce trebuia să fie o ursoaică-problemă din zonă, dar în cele din urmă l-a omorât pe Arthur, ca trofeu.

Autoritățile au declanșat o anchetă, iar Garda de Mediu vorbește chiar de braconaj în cazul prințului.