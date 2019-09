Ce i-a făcut un muncitor de construcții unui client: „Am vrut să mă răzbun”

Muncitorul a scris în glumă inițialele echipei sale preferate, după ce a observat că bărbatul pentru care lucra a pus un steag cu o altă echipă de fotbal, Southampton, pe echipamentul său, informează The Sun.

Potrivit apropiaților celor doi, muncitorul, fan AFC Bournemouth, s-a enervat după ce a văzut steagul.

Builder gets revenge on customer who draped footy flag on digger by paving rival team name into his drive https://t.co/IiOUacn3xI