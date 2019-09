Ce i-a cerut conducerea unei școlii din Texas unui băiat de patru ani. Reacția părinților

Potrivit bunicii sale, ea a fost chemată la școală de către director pentru a i se spune să aleagă între a-i tunde părul băiatului ori să îl îmbrace în rochie și să spună că este fată, informează The Sun.

„Mi-au spus că ori îi tund părul, ori îl îmbrac în rochie și îl trimit la școală sub pretextul că este fată. Nu înțeleg de ce coada nepotului meu este diferită de cea a unei fete. Am acceptat să-i prind părul dar nu și să-l îmbrac așa”, a povestit bunica sa.

School says boy must cut his hair or 'wear a dress and pretend to be a girl' claims outraged gran https://t.co/jGiIxKzZd0