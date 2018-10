”Miliardarul era împreună cu amanta sa.” Reacția controversată a unui jurnalist

Comentariile au fost făcute în timpul unui omagiu adus omului de afaceri, thailandaez, Vichai Srivaddhanaprabha, ce a avut loc pe stadionul de pe care plecase cu puţin timp înainte de prăbuşirea elicopterului.

Foto: Locul prăbușirii elicopterului

Potrivit The Telegraph, Dan Roan ar fi făcut referire la "amanta care a murit în accident, altfel cunoscută şi drept membră a staffului".

Una dintre cele cinci victime ale prăbuşirii a fost Nusara Suknamai, o fostă concurenta la Miss Univers Thailanda 2005 şi asistentă personală a omului de afaceri. Potrivit The Telegraph, comentariile jurnalistului ar fi vizat-o pe ea.

Foto: Nusara Suknamai, asistenta personală a miliardarului

"Însă asta faci când eşti miliardar - astea sunt aşteptările, aşa că nu ar trebui să judecăm", ar mai fi spus jurnalistul.

Jurnalistul sportiv Dan Roan se confruntă acum cu cereri de demisie, precum și cu mustrări publice și din partea şefilor săi, în ciuda încercărilor acestuia de a-şi cere scuze.

"Aş dori doar să spun că îmi pare rău pentru unele dintre comentariile făcute în timpul unei conversaţii private, în afară transmisiunii, cu un coleg", a precizat Dan Roan într-o postare pe Twitter.

Just want to say sorry for some comments made in a private, off-air conversation earlier with a colleague. Absolutely no offence intended