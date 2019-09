Ce a pățit o tânără din Anglia, după ce a încercat să arate precum Kylie Jenner

O fată în vârstă de 12 ani din Marea Britanie a rămas cu buzele umflate, după ce a încercat să arate precum Kylie Jenner.

Tânăra a încercat să-și mărească buzele, folosind un pahar, informează The Sun.

De asemenea, mama sa a filmat momentul.

„Arăta precum Pete Burns, să fiu sinceră. Nu am văzut niciodată astfel de buze. Cred că se măriseră de trei sau de patru ori mai mult în comparație cu mărimea buzelor sale natural. Ea de obicei are buze mici. Nu am crezut că va face asta sau că se va întâmpla asta. Am început să filmez pentru că buzele ei arătau amuzant în acel pahar”, a povestit mama fetei.



Ea a mai adăugat că fiica ei a fost inspirată să recurgă la acest gest, după ce a văzut mai multe filmulețe cu astfel de provocări.

Filmulețul a fost postat pe internet și a strâns mai mult

