Kylie Jenner, criticată după ce a organizat o petrecere cu tema "The Handmaid's Tale"

Kylie Jenner a fost intens criticată pe social media după ce a organizat o petrecere tematică inspirată de popularul serial "The Handmaid's Tale", pe care vedeta de televiziune a dat-o pentru prietena sa Anastasia Karanikolaou în weekend, informează BBC.

Kylie a postat videoclipuri şi poze cu ea şi prietenele sale în faimoasele robe roşii cu bonete albe, purtate de slujitoarele oprimate din romanul distopic al autoarei Margaret Atwood.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Kylie îşi întâmpină oaspeţii spunându-le: "Bine aţi venit, bine aţi venit. Ştiţi că 'The Handmaid's Tale' este serialul meu favorit... bine aţi venit în Gilead".

Mulţi utilizatori ai reţelelor de socializare nu au fost însă impresionaţi de tema acestei petreceri, în care oaspeţii s-au delectat cu băuturi tematice cum ar fi "praise be vodka" şi "under his eye tequila" - considerând-o "dezagreabilă".

"The Handmaid's Tale" spune povestea unor Statele Unite patriarhale în care femeile fertile sunt folosite ca servitoare sexuale de către un guvern autoritar numit Gilead. Pe măsură ce rata fertilităţii scade, aceste servitoare sunt obligate să aibă copii pentru cei bogaţi şi puternici.

Reacţionând la acest subiect, un utilizator de la Instagram a mers chiar şi mai departe, criticând în termeni duri iniţiativa vedetei: "Să sărbătoreşti sclavia femeilor este diabolic de prostesc şi arată cât de ignorante sunt Kylie şi prietenele ei. Evident, nu înţeleg premisa cărţii sau a serialului ... Este jenant".

I honestly believe Kylie Jenner did NOT understand The Handmaids Tale if she’s throwing a themed party about it. — Boss (@Thebossthehoss) June 9, 2019

But why is Kylie Jenner having a handmaids tale party... she does realize it’s about rape & oppression... right? — christina (@tinatheweina) June 9, 2019

just when you think Kylie couldn’t get any worse. has she even watched handmaids tale? does she even understand what it’s about? ???? gross pic.twitter.com/XxGD0WjIqh — Dustin Dailey ♏️ (@ThreeDailey) June 10, 2019