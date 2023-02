Ce a pățit o femeie care a plimbat un vițel în Piața Roșie din Moscova. „Am decis să-i arăt țara”

Alicia Day, în vârstă de 34 de ani, a fost amendată cu 20.000 de ruble pentru că a împiedicat circulaţia pietonilor în cadrul unui protest neautorizat. Ea a fost condamnată miercuri şi la 13 zile de "arest administrativ" pentru o acuzaţie separată de nerespectare a ordinelor poliţiei, a relatat presa rusă de stat.

Here’s an unusual one: a Moscow court has sentenced U.S. citizen Alicia Day to 13 days in jail for disobeying the police. The animal rights activist apparently bought a cow through the Avito marketplace and then decided to show it Red Square. Um, okay. https://t.co/oAWXjQ0KO1 pic.twitter.com/5mDEByFd9u