Ce a descoperit o femeie când căuta casa bunicului său mort pe Google Maps

În timpul căutărilor ea a descoperit o imagine cu bunicul său stând în fața casei, pe scaun, scrie Daily Mail.

Imaginea a fost postată pe rețelele de socializare de femeie și a devenit virală.

„Bunicul meu a murit acum câțiva ani. Nu am apucat să ne luăm adio de la el. Ieri mă uitam pe Google Maps și l-am văzut pe bunicul meu stând pe scaun în fața casei”, a mai spus ea.

Woman decides to find her grandfather's rural house on Google maps years after his death... and finds him sitting on chair outside it https://t.co/UEy8vixRSQ