Șapte zile de doliu în Coreea de Sud. Autoritățile anunță 179 de morți în tragedia aviatică. Sunt doar doi supraviețuitori

Toate persoanele care se aflau în avionul prăbuşit în Coreea de Sud, exceptând doi supravieţuitori, au fost declaraţi decedaţi, au anunţat duminică pompierii sud-coreeni,

"Dintre cei 179 de morţi, 65 au fost identificaţi", au declarat pompierii, precizând că preluarea de probe ADN este în curs, informează duminică AFP şi Yonhap..

Cei doi supravieţuitori sunt membri ai echipajului, care au fost salvaţi din avion, care luase foc după o aterizare de urgenţă.

Înainte de aceasta, autorităţile sud-coreene şi-au exprimat temerea că aproape toţi dintre cei 181 de oameni câţi se aflau în avionul ce s-a prăbuşit duminică pe un aeroport din Coreea de Sud probabil au murit.

Autoritățile sud-coreene au mai anunțat și că au fost găsite cele două cutii negre ale avionului.

"În ceea ce priveşte cutiile negre, înregistratorul de voce din cabina de pilotaj şi înregistratorul de date de zbor, acestea au fost recuperate", a declarat ministrul adjunct al Transporturilor, Joo Jong-wan, în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele în exerciţiu al Coreei de Sud, Choi Sang-mok, a decretat şapte zile de doliu naţional, începând de duminica aceasta.

Altare memoriale vor fi înfiinţate la locul unde s-a prăbuşit avionul, precum şi în 17 oraşe şi provincii, inclusiv Seul şi oraşul Gwandju din sudul ţării, a anunţat Ministerul Finanţelor sud-coreean.

Oficialii publici vor purta panglici de doliu în semn de respect pentru victime, a adăugat ministerul.

Accidentul a avut loc duminică la ora 09.03 (00.03 GMT). Avionul de la Bangkok al companiei sud-coreene Jeju Air, care transporta 175 de pasageri, dintre care doi cetăţeni thailandezi, şi şase membri ai echipajului, s-a prăbuşit şi a luat foc la aterizare la Muan, oraş situat la aproximativ 290 de kilometri sud de capitala Seul, conform Agerpres.

O înregistrare video difuzată de canalul local MBC arată aeronava - un Boeing 737-8AS intrat în serviciu în 2009, potrivit site-ului de specialitate Flightradar - aterizează cu fum care iese din motoare. Întregul aparat este apoi înghiţit de flăcări.

