Ce a apărut pe contul de Instagram al lui Kim Kardashian. Fanii sunt impresionați. FOTO

Kim Kardashian și-a uimit fanii, după ce a postat pe contul de Instagram o imagine cu bebelușul său, Psalm, și cu fiul său mai mare.

Vedeta a reușit să surprindă un moment emoționant între cei doi fii ai săi. În imagine, Kim îl ține în brațe pe Psalm, iar fiul ei mai mare, Saint, sprijină, cu grijă, capul beblușului.

Imaginea a apărut la scurt timp după ce Kim a postat prima imagine clară a celui mai mic membru al familiei Kardashian-West.

Cuplul Kardashian - West mai are trei copii: două fiice – North West, în vârstă de cinci ani, și Chicago West, care are 1 an și 6 luni, și un fiu – Saint West, în vârstă de trei ani, potrivit Mirror.