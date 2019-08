Catedrală transformată în teren de golf, la cererea arhiepiscopului. Motivul invocat

Catedrala din oraşul britanic Rochester este un loc încărcat de energie spirituală, e locul unde sute de credincioşi vin să se roage şi să joace golf.

Un proiect iniţiat la sugestia Arhiepiscopului de Canterbury le-a permis reprezentanţilor din mai multe catedrale britanice să amenajeze spaţii nonconformiste în interiorul lăcaşelor de cult.

În Rochester, au instalat un teren de minigolf. Iniţiativa vrea să aducă tot mai mulţi oameni în catedrală la distracţie, dar şi pentru a-i educa.

Printre morminte vechi de sute de ani, câţiva copii joacă golf, chiar în naosul catedralei din Rochester, la 50 de kilometri de Londra. Proiectul are un rol educaţional, dar şi distractiv.

Reverend Matthew Rushton, Catedrala Rochester: „În urmă cu un an, am avut o întâlnire a catedralelor în Manchester şi Arhiepiscopul de Canterbury a lansat o provocare, anume să ştim cum să ne distrăm în catedrale. Şi despre asta e vorba, să aducem mai mulţi oameni aici.”

Terenul de golf va fi deschis toată luna august, dar nu şi atunci când au loc slujbele religioase. Are nouă găuri, proiectate sub forma unor poduri istorice, au fost realizate în colaborare cu o organizaţie care se ocupă de mentenanţa podurilor medievale din regiune.

Caroline Chisholm, Education Officer at The Rochester Bridge Trust: „Fiecare dintre cele nouă modele de poduri are un corespondent istoric relevant la nivel local, a inspirat diverse tehnici de construcţie sau a fost creat de ingineri diferiţi de-a lungul timpului. Şi vrem ca oamenii să vină, să joace golf şi să înveţe lucruri noi despre ingineria civilă şi despre poduri, în general.”

Iniţiativa a provocat reacţii negative din partea unor personalităţi religioase, care spun că terenul de golf profanează catedrala. Localnicii au venit însă în număr mare şi nu par deranjaţi.

