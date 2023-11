Câștig uluitor datorat unei greșeli la loterie. Ce sumă a primit un bărbat din SUA

Bărbatul a cumpărat un bilet de loterie „Lucky For Life” de la benzinăria GoLo din New Buffalo, Michigan, conform Insider.

„I-am cerut vânzătorului un bilet pentru 10 extrageri, dar acesta a tipărit din greșeală un bilet cu 10 rânduri pentru o singură extragere, așa că i-am spus că îl vreau în continuare, deși nu era ceea ce cerusem”, a spus el. Biletul pentru Loteria din Michigan s-a potrivit cu cele cinci bile albe extrase pe 17 septembrie.

„Mi-am verificat biletul într-o dimineață și am văzut că am câștigat 25.000 de dolari pe an, pe viață. Am început imediat să mă gândesc la toate lucrurile pe care le puteam face cu banii și dacă voiam să aleg suma fixă sau opțiunea de a primi bani în fiecare an. A fost un sentiment uimitor.”

Bărbatul a spus că a ales să ia o sumă unică de 390.000 de dolari, în loc de plățile anuale. El a mai precizat că intenționează să călătorească cu o parte din bani și să economisească restul.

Sursa: Insider Etichete: , , , , Dată publicare: 28-11-2023 10:17