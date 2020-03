Când purtăm masca de protecție și cum acționăm când mergem la cumpărături. Recomandările Oanei Cuzino

Oana Cuzino recomandă purtarea unei măști de protecție de fiecare dată când ieșim din casă. În caz contrar, susține ea, există riscul să ne contaminăm imediat dacă o persoană cu virusul SARS-CoV-2 tușește, strănută sau vorbește lângă noi.

Mesajul integral publicat de Oana Cuzino:



„Virusul SARS-CoV-2 se transmite în special prin picăturile pe care o persoană infectată le generează atunci când tușește, strănută sau vorbește. Dacă suntem în fața acelei persoane, fără mască de protecție, există riscul să ne contaminăm imediat. Mai mult, aceste picături sunt grele și nu plutesc prin aer, ci cad pe podea sau pe suprafața obiectelor, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Când atingem astfel de suprafețe, ne contaminăm mâinile.

Purtând masca, evităm să inhalăm aceste picături cu virus. Masca purtată nu trebuie atinsă cu mâna posibil contaminată! Mulți au glumit pe tema celor care merg singuri în mașină și poartă mască. Da, o poartă fiindcă nu este recomandată manipularea ei frecventă. Odată pusă la plecarea din casă, ea nu mai trebuie atinsă cu mâna sau mănușa posibil contaminată. Odată atinsă, trebuie apoi aruncată în condiții în care mâna nu este sterilă. Vreți s-o dați jos? Puneți dezinfectant pe mâini sau mănuși și o puteți atinge. Atenție dacă trebuie să o remontați, să faceți același lucru - să vă spălați pe mâini sau să puneți mult dezinfectant pe mâini, altfel, mai rău faceți....mai bine nu o mai remontați!

Trebuie să strângem cât mai mult părul, mai ales dacă e lung - eventual sub o căciuliţă uşoară, şapca, chiar capişon medical... să îl ţinem împletit într o coadă strânsă, preferabil sub jacheta, sau în coc, sub sapca- pe care să o punem apoi direct la spălat când ajungem acasă, ca şi hainele purtate.

Să spălăm cât mai des mâinile! Aproape că nu există "prea des" în situaţia de fată!

E de preferat să purtăm mănuşi în zone publice - magazine. În majoritatea magazinelor exista la intrare un dispenser cu gel dezinfectant - mulţi m-aţi întrebat dacă e bine să ungem la exterior chiar şi mănuşile cu acesta, şi da! este bine! atât pentru noi, cât şi pentu cei care vor mai atinge ceea ce am atins noi. Măcar gelul dezinfectant, chiar dacă nu acţionează mult timp, reuşeşte să omoare o parte din posibilii viruşi de pe suprafeţe. Purtaţi mănuşile îmbibate cu dezinfectant şi când plătiţi la POS şi trebuie să îl atingeţi sau număraţi banii. Şi da, precum în poanta care circulă pe net, nu umeziţi degetele cu limba când număraţi banii sau când trebuie să desfaceţi pungile pentru fructe, legume sau restul cumpărăturilor....

E bine să aruncăm mănuşile înainte de intrarea în maşină proprie, înainte de a atinge volanul şi alte lucruri din interiorul maşinii.... şi apoi să le înlocuim cu altele noi când cărăm bagajele din portbagaj, în casă şi atingem clanţe de la scara blocului, buton lift (de altfel , ar fi de preferat să mergem pe scări, dacă se poate, bineînţeles...)

Încercaţi să nu puneţi pe jos pungile de cumpărături până vine liftul - pe pardoseala virusul poate rezista dacă nu e spălată cu clor sau alţi dezinfectanţi puternici, cu durata lungă de acţiune.

Evident, mai întâi ne dezbrăcăm la intrare de hainele purtate , cele exterioare, rămânem în tricou şi boxeri sau pantaloni scurţi, sau chiloţi...mă rog... obligatoriu lăsăm pantofii purtaţi afară pe un presulet, preferabil îmbibat cu cloramina.....

Apoi, trebuie să dezinfectăm toate cumpărăturile şi pungile-mai ales mânerele acestora, pentru că le vom mai tot atinge, să le lăsăm oricum în holul de lângă uşă, cât mai departe de bucătărie şi restul casei, să luăm pe rând alimentele şi celelelate cumpărături. şi să ne spălăm pe mâini după fiecare nouă manipulare a cumpărăturilor...

Tot ce se poate spăla la jet curent şi abundent de apă este recomandat. Fructe, legume, salate, ierburi, verdeţuri, punguliţe, alimente ambalate, chiar şi detergenţi şi alte chimicale pentru casa. Totul trebuie clătit, şters, depozitat cu răbdare. Spălaţi chiar şi sticlele de apă, suc pe care le-aţi cumpărat, înainte de a le introduce în frigider sau dulapuri.

Ce se bagă în congelator - carne sau pungi de legume sau fructe îngheţate, nu trebuie neapărat spălat, congelarea ucide virusul SARS COV2, însă noi trebuie obligatoriu să spălăm mâinile după ce le-am manipulat.

Nu vă atingeţi fata, nasul, gura, ochii, ochelarii în tot acest timp în care vă ocupaţi de decontaminarea cumpărăturilor....

Luați-vă tot timpul din lume și concentraţi-vă doar pe această operaţiune, explicaţi-le copiilor să stea la distanță și să aibă răbdare, chiar dacă vor ceva din cele cumpărate, Nu îi lăsați să atingă ambalajele până nu le decontaminaţi cu toată atenţia. Paza bună trece primejdia rea!