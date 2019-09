Calvarul unei adolescente din Illinois. Memoria i se șterge la fiecare două ore

Un mister medical este calvarul unei adolescente din Illinois.

Fata de 16 ani nu își poate reaminti ce învață, pentru că memoria ei, pur și simplu, se șterge la fiecare două ore. Și asta se întâmplă de astă vară, din ziua de 11 iunie, după ce s-a lovit accidental la cap.

Profesoară: „Vă reamintesc, spuneam că vom porni într-o excursie virtuală.”

Riley Horner, o adolescentă de 16 ani, e numai ochi şi urechi, dar...

Fată: „N-am nici cea mai vagă idee despre ce vorbește."

Profesoară: „Nu că ar fi fost cu capul în nori, ori neatentă la cursurile trecute.”

Fată: „Dacă am învățat ceva ieri, mi-a dispărut complet din minte. Trebuie să reînvăț ce ni s-a predat ieri, înainte să învăț ce ni se predă astăzi."

Fata are pierderi de memorie mereu, din două în două ore, după ce s-a lovit accidental la cap, în urmă cu trei luni. Astfel, i se pare că retrăieşte cumva la nesfârşit ziua aceea, 11 iunie. Vine totuşi la şcoală în speranța că alături de colegi, ar putea scăpa de obsedanta uitare.

Fată: „Întrebam: "Sully, ce materie avem acum?". Apoi, când toți începeau să vorbească despre tema zilei, eu luăm de zor notițe, pentru că n-aveam nici cea mai vagă idee despre ce am învățat."

Riley nu prea ştie nici de ce stă de vorbă cu un reporter.

Reporter: „Riley, îți amintești cine sunt eu?

Riley: „Nu prea."

Toţi ştiu, însă, prin ce calvar trece. Familia, prieteni, colegi, fiecare incearcă s-o ajute cum poate.

Fată: „Au fotografii, capturi de ecran despre mine, pe unde am fost. Am apărut în revista People, peste tot. Ei îmi arată imagini, iar eu le răspund uluită: "Oau, am fost eu acolo?!"

Mama fetei: „Mâine ar urma să mergem la CNN, la emisiunea Good Morning America.”

A fost pe la mulţi medici dar niciunul n-a reuşit să explice de ce memoria ei se "resetează" din două în două ore.

De pe pagina de Facebook, sunt lansate mesaje către toată lumea: "Ajutaţi-o pe Riley să-şi amintească!".

Mama e de multe ori cuprinsă de disperare.

Mama fetei: "Atâția ne-au spus că nu prea avem ce face. Dar eu nu vreau să cred asta. Refuz să cred că așa își va trăi tot restul vieții".

Povestea lui Riley face inconjorul lumii, dar ea nu prea o ştie. Poate doar să descopere frânturi, de mai multe ori pe zi, doar ca să le uite imediat.

