Cafeneaua unde bărbații servesc la mese aproape dezbrăcați: „E adorabil”

Ce aţi spune dacă v-aţi începe ziua cu o cafea bună, servită de un chelner aproape dezbrăcat?

Doamnele, domnişoarele şi chiar unii domni sunt încântaţi de un astfel de local apărut într-un cartier din Seattle. Proprietarii au încercat şi varianta cu reprezentanţele sexului frumos pe post de chelneriţe, dar au dat faliment.

Indiferent de oră la care ajungeţi la acest local, cafeaua vă este servită de un chelner îmbrăcat sumar.

Clientă: „Am văzut un tip cu un corp bine lucrat. E adorabil!"

Angajaţii întorc imediat privirile celor care trec prin zonă. Chiar şi bărbaţii scot telefoanele ca să îi fotografieze.

„Acolo sunt nişte tipi îmbrăcaţi sumar, care îşi arată pectoralii. Cred că este ceva haios. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva şi când am auzit că se află în cartierul Capitol Hill abia am aşteptat să îi văd."

Dincolo de trupul bine lucrat la sală, tinerii se laudă că ştiu să pregătească cel mai bun espresso.

Chelner: „De unde ideea că doar fetele pot face asta şi bărbaţii nu?"

Patronii deţin alte 45 de cafenele, unde băutura preferată a dimineţii este servită de domnişoare care nu poartă foarte multe haine. Dar în cartierul din Seattle afacerea cu reprezentanţele sexului frumos a dat faliment după un an. Aşa că proprietarii au hotărât să le înlocuiască cu bărbaţi.

Reporter: „Crezi că există deja o clientelă pentru băieţii care arată bine servesc cafeaua?”

Clientă: „Nu văd niciun motiv pentru care nu ar fi."

Deveniţi peste noapte populari, chelnerii nu se ruşinează cu ceea ce fac şi consideră că este o meserie ca oricare alta.

Chelner: „Îmi place să interacţionez cu clienţii şi toată lumea s-a purtat foarte frumos până acum şi respectuos. Apreciez asta."

Alt chelner: „Sunt de acord cu ideea de egalitate între sexe. Există locuri pentru bărbaţi şi locuri pentru femei. Îmi place ceea ce fac. Cred că este ceva inedit şi face ca băutul cafelei să fie mai distractiv."

Pentru că au primit doar reacţii pozitive din partea clienţilor, patronii cafenelei spun că au de gând să mai deschidă astfel de localuri.

