Zona din România comparată cu Elveția de National Geographic, dar cu un mare avantaj. Ce i-a impresionat pe americani

Prestigioasa publicație vorbește în termeni laudativi și despre Munții Carpați, pe care îi apreciază mai ceva ca pe Alpii elvețieni.

Pe la prânz, Piaţa Obor, recomandată de jurnaliştii de la Naţional Geographic, era deja plină de turişti străini.

Am găsit americani, francezi şi israelieni cuceriţi de produsele româneşti. Mâncărurile tradiţionale sunt în topul preferinţelor.

Turist american: „Bucureşti este un oraş fabulos, un loc fabulos de vizitat, oameni minunaţi, multă distracţie, multă mâncare bună...”

Turist israelian: „Mâncarea este foarte, foarte bună, atmosfera este foarte frumoasă, veselă şi autentică. Am auzit de locul ăsta de la oameni din Israel, am căutat pe google şi am venit.”

Celebra publicație descrie Terasa Obor drept un loc "neînsemnat" la prima vedere, dar care servește "cele mai bune rulouri suculente de carne prăjită la foc deschis".

Jurnaliștii recomandă să fie savurați „fierbinți, cu pâine pufoasă și muștar picant", și susţin este "cea mai bună mâncare românească de stradă".

Jurnaliştii de peste ocean au fost şi în bistrouri, băcănii dar şi în restaurantele de fine dining.

Marius Tudosie, proprietar băcănie: „Mâncarea pe care o facem noi este una cu origini foarte clare. Avem şi reţete din astea moderniste, dar focusul nostru este evident către reţetele tradiţionale, spre mâncarea care ne-a făcut oameni.”

Carpații, mai frumoși decât Alpii elvețieni

Într-un alt articol, Naţional Geographic explică de ce turiștii ar trebui să renunțe la Alpii elvețieni pentru Carpații noștri: „sunetul tălăngilor, pajiștile pline de flori, şansa de a vedea animalele sălbatice, în mediul lor, sunt motive întemeiate”.

„În timp ce Alpii Elvețieni au fost de multă vreme destinația preferată pentru vacanțele la munte în Europa, Alpii Transilvăneni din România oferă munți la fel de maiestuoși la o fracțiune din cost. Transilvania, al cărei nume latin înseamnă „pământ dincolo de pădure”, a fost de secole o răscruce de civilizații. Influențele romane, otomane, maghiare și săsești și-au pus amprenta pe orice, de la arhitectură la bucătărie”, scriu cei de la National Geographic.

Adela Danu, ghid de turism: „Ceea ce ne diferențiază poate de zona Alpilor este autenticitatea."

Chiar dacă Naţional Geographic menționează prețurile mici de la noi, străinii sunt dispuși să plătească peste 400 de euro pe zi pentru un tur personalizat.

Iulian Cozma, ghid montan: „Cheltuie de la 1.500 la 3.000 de euro pe o săptămână cu totul inclus, de la aeroport la aeroport, cazare, masă, ghid și experiențele respective. Cred că este un viitor al turismului în România, un turism care să ofere calitate mai mult decât cantitate.”

Străinii care vin la noi se consideră exploratori. Îi interesează traiul simplu, al oamenilor de la țară, și meșteșugurile tradiționale.

„Se simte cumva exotic să vii aici, ceva neobișnuit” spune un turist străin.

Naţional Geographic le sugerează străinilor să viziteze Brașovul și Sibiul, și dă ponturi pentru cazare şi mâncare.

