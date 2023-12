Aventurile lui Kevin din ”Singur acasă” pot fi retrăite de fani. Când se difuzează ”Home Alone 2” la PRO TV

Pentru cei tentați să se rătăcească o zi în New York, Hotelul Plaza din metropola americană are o ofertă demnă de luat în seamă: asigură celor interesați posibilitatea de a recrea pățaniile prin care trece istețul Kevin în filmul „Singur Acasa 2”.

Totuși, aventurile prin New York și seara de huzur în hotelul de 5 stele au un preț pe măsură.

„Singur acasa 2. Distractie in New York”! Aceasta e promisiunea făcută de faimosul hotel Plaza din New York celor ispitiți de oferta sa specială de sărbători.

Somptuosul hotel de 5 stele situat lângă Central Park le-a pregătit celor interesați o zi de aventuri, urmată de o seară de răsfăț pe urmele lui Kevin McCllister, eroul popularei serii de filme Singur Acasă.

Principala atracție o reprezintă o plimbare de 4 ore cu limuzina, cu opriri la Empire State Building, Rockefeller Center, Central Park, Carnegie Hall și Radio City Music Hall, acolo unde s-au petrecut scenele hazlii din filmul lansat în 1992.

Și, așa cum i se întâmplă lui Kevin, între două destinații, clienții vor avea șansa de a savura în limuzină o delicioasă mega-pizza picantă cu brânză.

Iar la capătul peripețiilor, întorși istoviți la hotel, se vor bucura de odihnă într-un pat imens, având posibilitatea să comande prin room service o ditamai înghețata cu 16 cupe. Fanii seriei Singur Acasa își amintesc poate că, în film, nota de plată pentru ziua de rătăcire a lui Kevin în New York a fost de 967 de dolari.

31 de ani mai târziu, inflația își spune cuvântul, iar pachetul oferit de hotelul Plaza a sărit la 3.400 de dolari.

Dacă nu ajungeți la New York de sărbători, aveți șansa să revedeți îndrăgitele filme, care vor fi difuzate de PRO TV, pe 16 și 23 decembrie.

