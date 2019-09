Au torturat o femeie fără adăpost pentru a celebra eliberarea din închisoare. Ce i-au făcut

Cei doi au vrut să „sărbătorească” eliberarea din închisoare a unuia dintre ei, informează Mirror.

În jurul orei nouă seara, ei au observat o femeie fără adăpost iar pupă câteva discuții cu ea, tinerii au invitat-o acasă la ei.

Ewan Gaylard și Declan O’Neill au drogat-o pe femeie și au pus-o să bea.

Tinerii au încercat să o abuzeze, însă când ea i-a refuzat, ei au început să devină violenți.

„La un moment dat, femeia s-a dus pe balcon pentru a striga după ajutor. Ei s-au dus după ea și au amenințat-o cu moartea. Au luat-o de picioare și s-au prefăcut că o vor arunca. Ei stăteau la etajul cinci. Au luat-o apoi de păr și au tras-o înapoi în apartament. După aceea, au lovit-o, au tăiat-o cu o bucată spartă dintr-o oglindă”, a povestit un oficial.

În jurul orei unu noaptea, tinerii au plecat să facă cumpărături, iar femeia a reușit să meargă la niște vecini și să ceară ajutor.

Homeless woman tortured and dangled from tower block balcony by 'coked up' men https://t.co/Rq9cRvA0lE pic.twitter.com/NjPvZuVW03