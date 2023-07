Au doborât recordul mondial. Toți cei 9 membri ai unei familii din Pakistan sunt născuți în aceeași zi

Potrivit Guinness World Records, familia Mangi are șapte copii cu vârsta cuprinsă între 19 și 30 de ani.

„Data este deosebit de specială pentru Ameer și Khudeja, deoarece este și aniversarea nunții lor. Ei s-au căsătorit de ziua lor în 1991, cu exact un an înainte de a se naște fiica lor cea mare”, a precizat Guinness World Records, citat de msn.com.

Ameer, unul dintre cei șapte copii, a dezvăluit că a fost „surprins și încântat” când i-au întâmpinat primul copil, Sindhoo, la data de 1 august 1992, aceeași zi de naștere cu el și cu soția lui.

Au fost și mai surprinși când fiecare naștere a avut loc pe 1 august, iar ei spun că acest lucru este un „dar de la Dumnezeu”.

Cele două perechi de gemeni ale familiei, Ammar și Ahmar, s-au născut în 2003, la cinci ani după ce cuplul le-a întâmpinat pe gemenele Sasui și Sapna. În plus, toți copiii au fost născuți natural.

„Înainte obișnuiam să ne sărbătorim zilele de naștere într-un mod simplu, dar acum o facem cu mai multă fericire”, a mărturisit Sasui, adăugând că împart un tort de ziua de naștere în loc să aibă nouă.

The most siblings born on the same day is 5.

Catherine (1952), Carol (1953), Charles (1956), Claudia (1961) and Cecilia Cummins (1966) were all born on February 20th.

The odds of this happening is about 17.7 billion to one.