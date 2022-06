La prânz, în Capitală au fost peste 30 de grade Celsius la umbră.

Bărbat: "Chiar ne distrăm".

Reporter: "A câta tură este cu colacul?".

Bărbat: "A șasea, a șaptea, până diseară mai avem timp".

Bărbat: "Am venit cu copiii și ne distrăm nemaipomenit, și eu, dar mai ales ei. După ce o să adoarmă copiii, eu, bineînțeles o să-mi fac de cap pe tobogane. Este minunat aici".

Copil: "Mă bucur că am venit aici, că s-a terminat școala și că n-am avut timp să venim la mare. Și e mișto aici, ce să mai".

Unii au vrut să își încarce bateriile așa că au lenevit în jacuzzi ori au optat pentru tratamente corporale și spa.

A fost aglomerată și plaja urbană de lângă Capitală.

Femeie: "E ziua mea liberă astăzi și m-am gândit să vin aici. Dacă te duci în altă parte trebuie să iei trenul, avionul... Aici e aproape de casă".

Femeie: "Lucrez în ture și chiar am nimerit să am liber în perioada asta și am preferat să mă relaxez acasă, decât să o iau la drum unde știu că e aglomerat și la dus și la întors".

Femeie: "Ne relaxăm".

Reporter: "Până la ce ora aveți de gând să stați?".

Femeie: "Până ne dau afară. O zi de relaxare. Voi nu vă relaxați?".

În a doua parte a zilei, când a început să plouă, toată lumea s-a mutat în piscinele interioare. Intrarea într-un astfel de complex costă peste 50 de lei.