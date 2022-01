Asistent medical italian, arestat după ce a "vaccinat la chiuvetă" zeci de oameni. Cum a fost filmat. VIDEO

Bărbatul a fost filmat în timp ce golea seringile cu serul anti-Covid într-un recipient pentru deșeuri medicale. Imaginile au fost făcute publice de Poliția din peninsulă.

Potrivit anchetatorilor, asistentul medical ar fi primit 400 de euro de la fiecare pacient. Pe lângă el, mai sunt cercetate și alte persoane care ar fi intermediat această afacere.

Cei depistați că au obținut pe această cale un certificat fals de vaccinare au primit interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu.

A male nurse was arrested in the Italian town of Ancona for pretending to inject COVID-19 vaccines into at least 50 people in exchange for a bribe.

More on this story here: https://t.co/CFkfItFDoi pic.twitter.com/mTz3W5hcSt