Apare primul parc tematic din București, cu roller-coaster și atracții acvatice

Bucureștiul ar trebui să aibă primul său parc tematic undeva în 2027, după ce belgienii de la Liebrecht & wooD au anunțat demararea acestui proiect prin intermediul Fashion House Pallady, centrul de tip outlet deținut de ei în Capitală, scrie Profit.

Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Momentum Leisure, care are acorduri de licență cu branduri precum Tomorrowland, Nickelodeon, Smurfs, Studio100/Plopsa, și va fi amplasat în zona Autostrăzii A2 București – Constanța.

Dezvoltatorul are deja trei astfel de parcuri tematice în Polonia

Potrivit lui Brendon O’Reilly, Managing Director al Fashion House Group și Liebrecht & wooD Romania, parcul tematic din București va avea două componente, una interioară cu experiențe acvatice, iar alta exterioară, unde vor funcționa diverse atracții pentru familiile cu copii.

“Ne gândeam la ceea ce am putea adăuga proiectului, astfel am ajuns la Momentum, care este partenerul european al Nickelodeon și care are deja trei astfel de parcuri în Polonia”, explică el.

Proiectul parcului tematic va începe înainte de finalul acestui an, însă construcția va dura peste un an, iar testările se vor desfășura pe parcursul a șase luni, deoarece implică componente de siguranță personală.

