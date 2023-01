Angajata unui aeroport a fost „înghițită” de motorul unui avion avion care abia aterizase. Ce greșeală a făcut

Courtney Edwards, în vârstă de 34 de ani, care lucra la Aeroportul Regional Montgomery, a murit pe 31 decembrie după ce s-a apropiat prea mult de motorul unei aeronave American Eagle care tocmai aterizase, potrivit New York Post.

Zborul era operat de Envoy Air, o subsidiară a American Airlines, și avea la bord 63 de persoane, pasageri și membri ai echipajului de bord, arată un raport preliminar al investigației.

După ce au oprit avionul la poartă, piloții au decis să lase motoarele pornite timp de câteva minute, ca sistemul de răcire să poată funcționa, în condițiile în care unitatea de putere auxiliară era nefuncțională.

Piloții au anunțat angajații aeroportului că motoarele au rămas pornite, iar aceștia fuseseră informați și înainte de aterizarea avionului că nu ar trebui să se apropie de el, mai arată raportul anchetatorilor.

Law enforcement is on the scene at the Montgomery Airport for what was reported as an accident. @wsfa12news is working to find out more details pic.twitter.com/eITQmPlUt4