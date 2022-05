Ana Morodan, Ada Teslaru, Sorin Stratulat, Alex Abagiu și Maurice Munteanu, despre sustenabilitate responsabilitate și brand

Inovație, sustenabilitate, reciclare, upcycling, identitate, branding personal.

Doar câteva din conceptele în jurul cărora s-au purtat discuțiile la conferința internațională RCW Forum, desfășurată în cadrul Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, organizat la Iași în perioada 20 – 30 mai 2022.

RCW Forum, organizat de Future in Textiles, parte a Federației Patronale a Industriilor Creative (FEPIC), și moderat de jurnalista Irina Păcurariu, a adus joi, 26 mai, în Sala „Henri Coandă” din Palatul Culturii din Iași, nume mari din fashion, beauty și alte industrii creative.

„În prima parte a evenimentului, speakeri din țară și din străinătate au vorbit despre perspectivele lor în legătură cu conceptele upcycling, responsabilitate și sustenabilitate în procesul de creație și etica de la locul de muncă.

Au fost subiecte care au mers spre ce poate să însemne viitorul responsabil în industria de fashion și beauty. Un panel a abordat tema interdisciplinarității în ceea ce privește industriile creative. E foarte important de spus că, deși avem ca ax central zona de fashion, discuțiile se extind în toate zonele creative”, a explicat Lucian Broscățeanu, curatorul evenimentului.

Printre invitații RCW Forum s-au aflat Olga Johnston, mentor în practici regenerative în modă, artista-meșteșugar Marlene Herberth, Laetitia Forst, cercetătoare în domeniul designului textil la University of the Arts Londra, Caterina Pruteanu, curatoarea Moldova Film Festival (inclus în Romanian Creative Week), Sorin Stratulat, unul dintre cei mai recunoscuți hair stylisti din România, Alexandru Abagiu, un profesor al machiajului, influencerița Ana Morodan, Ada Teslaru, unul dintre cei mai importanți experți în comunicare din țară, Andreea Bădală, creatoarea brandului Murmur, și stilistul Maurice Munteanu.

Un mini plan de acțiuni concrete

Sorin Stratulat le-a vorbit tinerilor aflați în sală despre valoarea umană în centrul economiei circulare și cât de importantă este o echipă bună în cadrul unui business.

„Am pornit de la o idee foarte simplă - ce pot să fac eu într-o companie foarte mică și cu resursele pe care le am în direcția de economie circulară. Am încercat să aplic aceste principii ale economiei circulare în domeniul resurselor umane, cum procedăm noi între noi cu oamenii cu care lucrăm.

Practic, despre asta e vorba, despre un mini plan de acțiuni concrete pe care le poți face în echipa ta astfel încât să ai sustenabilitate cât mai mare din perspectiva capitalului uman”, a precizat Sorin Stratulat.

Aceasta a oferit și o serie de sfaturi pentru antreprenorii aflați la început de drum, care își doresc să-și dezvolte o afacere într-una din industriile creative.

„Cred că este foarte important să folosească exact creativitate pe care o are. Mi se pare că de multe ori căutăm rețeta sau minunea altundeva și ne inspiră cu totul alte lucruri decât ceea ce avem noi concret. Creativitate înseamnă și să îți construiești businessul ținând cont de resursele pe care le ai la îndemână”, a mai adăugat expertul.

Modă sustenabilă și mediu

Pe de altă parte, make-up artistul Alexandru Abagiu a vorbit din perspectiva unui business mare, mai precis a discutat despre frumusețe, sustenabilitate și responsabilitate din perspectiva firmei Lancôme.

„Punctul meu de vedere a fost punctul de vedere al unei mari corporații, practic the big picture pentru un plan sustenabil de lungă durată în ceea ce privește alinierea cu politicile internaționale pentru respect față de mediu, upcycling, recycling și a avea mai multă atenție față de comunitățile care lucrează în contact cu aceste mari companii. Vorbim, practic, de o companie care are 8. 000 de angajați și, probabil, două milioane de colaboratori. Și, într-un fel, toate aceste politici se răsfrâng asupra acestor oameni și a familiilor lor”, a precizat Alexandru Abagiu.

Specialistul a atras atenția cu privire la situația critică în care a ajuns planeta și cât de important este să acționăm pentru a stopa distrugerea mediului.

„Deși se vorbește despre marile corporații ca fiind acei monștri care poluează și care distrug mediul, de fapt atenția față de mediu este poate cu mult mai ridicată în interiorul trusturilor pentru că realizează importanța resurselor, realizează cât de important e să mai ai o planetă pe care să mai poți să lucrezi și să mai fie locuită de oameni. Și a te alinia cu politica internațională este un must have obligatoriu”, a precizat Alexandru Abagiu.

„Cred că e foarte important să încercăm să nu mai tratăm povestea asta ca o modă interesantă și să fie mai degrabă un stil de viață pentru fiecare dintre noi. Am mai avea cam 8 ani de reacționat. A reacționa este obligatoriu. Trebuie să scădem poluarea. Până în 2030 trebuie scăzut cu 40% emisiile de dioxid de carbon doar că să ajungă pe o zonă de plutire, iar până în 2050 acestea trebuie să ajungă la zero“, a concluzionat Alexandru Abagiu.

„E super util să primești sfaturi de la cei care au reușit”

Participanții la RCW Forum au fost încântați să asiste la discuții și să ofere o perspectivă proprie asupra industriei de fashion.

„Eu am fost și anul trecut aici și mi se pare că deja RCW e mult mai mare. E mult mai multă lume și totul arată la alt nivel. Forumul a fost foarte frumos pentru că am putut vedea și alte lucruri în afară de modă, din mai multe zone din afara industriei” - Elena Vanghelici, designer Lenca Stories.

„Mi s-a părut super interesant pentru că am putut privi înăuntrul unei companii foarte mari și în același timp am avut și preview-ul lui Sorin, care are o companie mai mică. E foarte încurajator cumva pentru că toată lumea vrea să își facă o carieră și să-și deschidă companii și mi se pare super util să primești sfaturi de la cei care au reușit” - designerul Axente.

„Noi suntem la începutul unor business-uri, așa că am putut învăța lucruri utile. Îmi place cum se leagă subiectul central de reciclare și sustenabilitate cu domenii ce țin de business”- designerul Scapadona.

„A fost foarte util evenimentul pentru că noi suntem designeri cu business-uri la început de drum, așa că ne este foarte util să aflam insight-uri din alte companii” - designerul Raluc.



RCW Forum, parte a secțiunii Design din cadrul Romanian Fashion Week, este organizat de Federația Patronatelor Industriilor Creative, avându-i drept parteneri pe: Primăria Municipiului Iași, Ministerul Culturii, Palas, Raiffeisen Bank, Lancôme, Philips, Freudenberg, Greenfield, DPD, Volvo, Rodotex, Fit, Noir și Dorna.

Despre Romanian Creative Week

Aflat la cea de-a doua ediție, Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEPIC a organizat, până în prezent, peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești. Alături de FEPIC, organizatori ai evenimentului sunt: Palas, Primăria Municipiului Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Rodotex.



