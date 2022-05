Artişti internaţionali renumiţi au participat la eveniment cu lucrări care mai de care mai ieşite din comun.

Zeci de vizitatori au mers aseară la deschiderea expoziţiei de artă contemporană. Prima oprire a fost la o instalaţie animată, unde şi-au făcut fotografii.

Daniel Munteanu, artist: „Lucrarea vorbește despre libertatea de exprimare. Cei care au venit s-au pozat foarte mult, au făcut video-uri. Au pus pe Instagram. E chiar la intrare în expoziție, așa că e în punct foarte bun în care să începi cu o poză”.

Au fost şi instalaţii care au atras priviri curioase. Cum ar fi o serie de accesorii ale designerului român Dinu Boticiu, preferat de Lady Gaga, o sculptură din pluş sau o suzetă uriaşă.

Expozițiile pot fi văzute până pe 30 mai

Marlene Herberth, curator: „Aici, în spatele meu, Florin Magda cu aceasta suzetă enormă care exprimă neliniștea asta a tinerilor contemporani şi cumva soluțiile instanței pe care o primesc ca o suzetă, că te linişteşte”.

Iar la Grădina Botanică, pe copaci, a fost instalat un mecanism care captează poluarea fonică din oraș şi o redă prin unde radio.

Mai mulţi tineri s-au oprit curioşi să vadă despre ce este vorba.

Ioana Vreme Moser, sound artist: „Sunetele sunt se schimba in funcţie de locaţie. De exemplu în cazul de faţă fiind in gradina botanica piese sunt mai silențioase, faţă de Timișoara când am prezentat-o într-o intersecție aglomerată”.

Expoziţiile mai pot fi văzute până pe 30 mai, apoi vor fi mutate în alte locaţii.