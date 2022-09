Alok, DJ-ul care a făcut senzație la UNTOLD 2022, a lansat un nou single

,,Always Feel Like” este a doua piesă în care Alok abordează noul stil muzical future-tech, după ce, în luna mai a lansat ,,The Club Is Jumpin”, piesă inclusă în setul din mainstage-ul UNTOLD.

Pentru acest festival, care este unul dintre cele mai mari din lume, Alok a pregătit un show în exclusivitate, în care și-a invitat fanii la o călătorie prin lumea fascinantă a muzicii house, bass și techno.

,,Știți ce simt? Simt că fac parte din această poveste minunată numită UNTOLD. E o dorință împlinită pentru mine și pentru că m-ați făcut parte a poveștii voastre, vă mulțumesc!” a spus Alok.

Pentru această nouă producție, ,,Always Feel Like”, Alok a folosit un sample din “Somebody’s Watching Me”, piesă lansată în 1984 de Rockwell, partea vocală fiind semnată Michael & Jermaine Jackson, la care a adăugat un sound actual, future rave, curent lansat de David Guetta & MORTEN.

Piesa are și un videoclip oficial, în care sunt prezentate aparițiile live ale DJ-ului brazilian în circuitul de festival 2022, aici fiind inclus și festivalul UNTOLD.

Într-un interviu în exclusivitate pentru UNTOLD, Alok a declarat:

„Știi ce cred cu adevărat despre acest festival? Sunt două lucruri: odată ce ai intrat în acel loc, este imposibil să pleci la fel, descoperi că ești o altă persoană. E imposibil să fie altfel, mergi acolo și pleci diferit. E ceva ce se schimbă în viața ta, e ceva ce porți cu tine!

DJ setul live în exclusivitate pentru ediția 2022 a festivalului UNTOLD este disponibil pe canalul oficial al lui Alok de pe platforma YouTube.

Fanii UNTOLD, care doresc să fie parte din capitolul 8 al festivalului anul viitor, se pot înscrie acum pe https://untold.com/ pentru a cumpăra abonamente la preț special. Zeci de mii de oameni așteaptă deja să își asigure intrarea în tărâmul magic UNTOLD 2023. Primele abonamente vor fi scoase la vânzare în curând, pe site-ul festivalului.

