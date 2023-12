Alertă de inundații în nordul României. Județele în care apele mari au creat deja mari probleme

Iar apele revarsate au creat deja probleme mari în Satu Mare. Acolo este emis un Cod roșu de inundații, iar debitul râului Crasna poate depăși cota de pericol.

Viiturile au adus necazuri și în Bihor.

În comuna Coșbuc, Bistrița-Năsăud parcul de joacă pentru copiii a devenit o adevărată mlaștină. Râul Sălăuța s-a umflat în ultimele ore și a început să iasă din matca. Apele au ajuns în câteva grădini și în curțile unor gospodării.

Plouă necontenit și oamenii știu că au de trecut o noapte grea. Singura lor protecție, diguri improvizate din cauciucuri.

Râul a crescut până la limita cu podul.

Localnic: „A plouat mult, că a băgat aici și s-a oprit apa. E mare apa, dar ce să facem, asta e”.

Județul Satu Mare este sub Cod roșu de inundații până vineri noapte. Oamenii care au case la marginea orașului Satu Mare spun că apa vine în valuri de pe dealuri.

Oamenii au ieșit din case cu găleți și au scos apa din curți până la sosirea pompierilor pentru a-și proteja locuințele.

În Satu Mare a plouat izolat și 70 de l/mp, canalizările au refulat, iar șanțurile s-au umplut cu aluviuni.

Localnic: „Toată apa vine din spate, de pe câmpuri, și la mine fiind mai jos, vine în curte apa. Trei pompe de alaltăieri trag afară și nu am mai reușit să fac față și am cerut ajutorul. Dimineață, când ne-am trezit, la a treia treaptă era apă și n-am mai putut să merg la serviciu. Am cerut ajutorul pompierilor”.

Pericolul nu a trecut. Mai ales ca este Cod roșu de inundații, iar râul Crasna poate depăși în orice moment cota de pericol. Autoritățile vor avea în joi seara o șendință pentru a pune la punct toate procedurile în caz că trebuie să intervină peste noapte și să evacueze gospodării întregi.

Și județul Sălaj este sub avertizare. În comuna Marca, râul Barcău începe să se reverse. Hectare întregi de terenuri agricole au fost deja inundate, iar oamenii încep deja să își mute păsările și animalele pentru a le proteja peste noapte.

Ploile abundente au provocat pagube și în județul Bihor.

Reporteri: Adina Timiș, Alexandra Clej, Ioan Vrâncean.

