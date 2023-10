Formația ORKID își lansează cel de-al 5-lea album, ”Noi contra Noi”. Concert în Club Control

Orkid își definesc stilul ca fiind post-traumatic blues.

”Pentru ei este definitorie afecțiunea și respectul pentru balene, orci și tot felul de alte bestii marine, terestre și extraterestre” - se arată într-un comunicat al formației.

Având influențe diverse, de la punk și garage la post-metal, de la indie și blues la math, prog sau chiar muzică academică, Orkid au lansat primul lor LP - Standing Still in the Dark - în octombrie 2016, urmat de single-ul Beasts Apart în decembrie 2017, apoi de albumul-soundtrack Suruaika în aprilie 2018.

La sfârșitul lui 2018, single-ul Daily Extinction marchează prima colaborare cu Adrian Despot ca producător, la VdV Music Studio.

Albumele Deraiat (lansat în martie 2020, primul material în limba română), apoi In the Light We Are Safe (lansat în Aprilie 2022) sunt produsele care cimentează relația pe care trio-ul o are cu Adrian Despot, Sorin Pupe Tănase și VdV Music Studio, Orkid găsindu-și mood-ul și soundul ideal în această formulă de studio.

Cele 5 piese de pe Noi contra Noi duc mai departe atmosfera și sound-ul de pe Deraiat, însă pe un ton chiar și mai dark și mai loud.

Trecând de la sonorități de dreamy shoegaze și surf la post-punk, post-meta,prog și chiar sludge/ noise/ doom, Noi contra Noi este cel mai complex material de până acum al triou-lui, pe care formația îl descrie astfel:

"5 piese care încep cu N:

1. Nu te dau

2. Nimeni și nimic

3. Nu lumea întreagă

4. Nu mai aude, nu mai există

5. Noi contra Noi

Adică fix jumătate de oră:

- de război, noi cu noi,

- în care nu ne dăm bătuți.

- de mers pe sârmă, pe cioburi, pe marginea hăului,

- cu o bucurie dementă.

- de victorie neașteptată, neînțeleasă, neprocesată."

Noul album va fi lansat printr-un concert în Club Control din București, joi, 27 octombrie.

În cei 7 ani de existență, ORKID au susținut peste 300 de concerte, au cântat în deschiderea unor formații ca: Mogwai (Scoția), Death in Vegas (Anglia), Mono (Japonia), Madrugada (Norvegia), The Underground Youth (Anglia), dar și a celor mai populare formații autohtone – Vița de Vie, Șuie Paparude, Coma, Sucarpați, The Mono Jacks, Emil, Implant pentru Refuz, etc. Au apărut într-un show televizat la TVR1 – Starea Nației, 2019 – și în zeci de emisiuni radio – Radio Guerrilla, Tananana, Gold FM, Rock FM etc.

Anul trecut, una din piesele lor, Cad, a fost luată pe coloana sonoră a unui serial HBO (Ruxx), alte două (Stargaze și Beasts Apart) pe coloana sonoră a unui lung metraj - Băieții buni merg în Rai (R: Radu PotcoavăPotcoavă).

Pentru că doi dintre ”orci” vin din zona producțiilor vizuale, Vlad este de formare scenarist și regizor de film, iar Radu este animator și artist grafic, Orkid este un produs cinematic, care pune accentul și pe vizualuri animate, ilustrație și design.

Tot anul trecut, Vlad și Radu au terminat scurt-metrajul animat Suruaika, la care Orkid a semnat coloana sonoră. Suruaika a fost deja selecționată la peste 30 de festivaluri din toată lumea și a primit 10 premii.

Orkid sunt:

Vlad Ilicevici: chitare, synthuri, voce

Radu Pop: percuție, synthuri

Mihnea Dumitrescu: bass

Dată publicare: 18-10-2023