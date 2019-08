A transmis în timp real accidentul aviatic în care a fost implicat. Cum s-a încheiat totul

Un pilot american a devenit vedetă pe internet după ce a postat pe blogul său în timp real accidentul aviatic în care a fost implicat, dar şi operaţiunea de salvare de după.

Totul s-a întâmplat în timp ce se afla la manşa unui aparat de zbor de dimensiuni mici care a căzut într-o zonă împădurită din Canada.

Tânărul pilot Matt Lehtinen se consideră cu adevărat norocos că a reuşit să supravieţuiască după ce motorul avionului sau s-a oprit în zbor, iar paraşuta nu s-a deschis.

Din fericire, aparatul a căzut printre copaci, iar crengile au atenuat şocul. Odată ce a reuşit să iasă din aparatul de zbor bărbatul a început să filmeze experienţă uluitoare.

Americanul a povestit pentru cei care îi urmăresc blogul că avionul său a încetat brusc să mai funcţioneze şi a trebuit să activeze singur paraşuta aparatului

Citește și Wizz Air lansează cinci rute noi din România. Prețurile biletelor pornesc de la 39 de lei

Matt Lahtinen: A scos un zgomot pe care n-o să-l uit niciodată. S-a auzit o explozie pentru că este o paraşută ce este lansată practic de o rachetă. Când am căzut între copaci s-a auzit o bubuitură puternică şi, cu coada ochiului, am văzut un trunchi de copac care a pătruns prin fuselaj. A trecut atât de aproape de mine încât mi-a rupt pantalonii şi m-a zgâriat.

Matt nu s-a lăsat cuprins de panică. A aprins un foc pentru că salvatorii să poată repera fumul. S-a folosit şi de GPS pentru a trimite un semnal SOS. În final a fost descoperit şi recuperat de un elicopter al forţelor aeriene canadiene.

Matt a ţinut să dedice înregistrările video pe care le-a făcut salvatorilor săi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

aaCLICK AICI peantru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!