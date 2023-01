A pierdut 100.000 de lei după ce a acceptat oferta băncii și a plecat acasă cu 19.590 lei. Reacția lui Laurențiu Alexa

De meserie medic neurolog, Laurențiu Alexa, în vârstă de 54 de ani, a acceptat provocarea Batem Palma și a plecat acasă cu o sumă care i-a permis să își cumpere un obiect necesar meseriei sale - un stetoscop inscripționat cu "Batem Palma 2020 Dr. Alexa C. Laurențiu.

Deși a plecat acasă cu mai puțini bani decât suma din cutie, participantul se declară mulțumit de experiență: "Mă simt bine, nu îmi pare rău că am făcut alegerea respectivă. Nu consider că am făcut o alegere potrivită la momentul potrivit, statistic vorbind. Deci acolo, probabil că acolo era momentul, n-aveam de unde să stiu că suma cea mare va fi la mine. Practic să ai cutia, să ai lozul cel mare și să nu știi de el, e o performanță la fel de mare ca și a câștiga. Să știți".

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 18-01-2023 22:47