A luat o decizie de moment și nu s-a mai putut întoarce acasă. Ce a pățit o britanică

Rachel Wynne care a ajuns în Spania, duminică, îmbrăcată doar într-o salopetă, încearcă să ajungă acasă, după ce a recunoscut că a fost „o mare greșeală”, relatează Daily Mail. De asemenea, femeia ar fi consumat și alcool.

Decizia de moment a costat-o aproape 800 de euro.

Femeii i s-a cerut să se întoarcă acasă în Manchester, miercuri, după ce a purtat o discuție cu șeful său.

„Am fost la un botez. Era și ziua de naștere al unui prieten, așa că după aceea am fost acolo. Prietenii mei erau deja în Ibiza și m-au întrebat dacă vreau să vin. Am mers acolo cu hainele de pe mine, cu cardul meu bancar și pașaportul”, a declarat Rachel.

Rachel a povestit cum a luat un taxi spre aeroport noaptea, în jurul orei 2 și a cumpărat bilete pentru Ibiza. Tot ea a mai adăugat că nu mai ține minte mai multe detalii din acea noapte.

