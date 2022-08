A început UNTOLD 2022. Imagini spectaculoase surprinse în Cluj-Napoca. Ce spun tinerii care participă la festival

Sunt așteptați sute de mii de oameni din toate colțurile lumii.

Clujul s-a transformat deja într-un tărâm al bucuriei și cum povestea Untold se scrie timp de patru zile și patru nopți toți cei care încep să sosească la festival își dau voie să simtă și să viseze în propriul ritm.

Participant la festival: "Am vrut să am ceva ca să intru în atmosfera de festival. Am ales Batman. Că îmi place foarte mult. Îl dau jos duminica, pentru că luni mă întorc la viața reală, la muncă".

Simona Fiscuțean, proprietar magazin de haine: "Această geacă pictată manual, cu o borsetă, pentru că avem noi, fetele, nevoie de multe lucruri la festival. Și merge bine cu aceste ciocate".

Participantă la festival: "Am ales trei codițe cu sclipici. O să-mi fac și un machiaj. Se potrivesc pentru festival, îți dă încredere în tine. Se poartă coafuri mai nebune".

Participantă la festival: "La Untold, te poți îmbrăca oricum, nimeni nu te judecă, asta îmi place. Te poți îmbracă cu franjuri, cu dantelă, cu chestii transparente".

Organizatorii au gândit un tur al zonelor în care chiar și cei greu de multumit pot sa gaseasca ceva pe gustul lor. Tatuajele temporare au atras cei mai mulți tineri.

Carmen Arhire, angajat magazin de tatuaje temporare:

"Avem cu tematica Untold. Sunt foarte căutate de foarte multe culori, mărimi, pentru orice gust. Rezistă cam o săptămână".

Unii, s-au așezat în fața scenelor chiar de la deschidere, puțin dupa ora 14:00. Cum este și acest tânăr din Germania.

Tânăr din Germania: "Este a cincea oară cand vin aici, pentru că îmi plac atmosfera, vibrația, oamenii de aici".

Magia Untold atrage inclusiv familiile cu copii.

Tată: "O să-i protejăm cu căști, nu intenționăm să stăm foarte aproape de scenă. E prima oară la festival cu ei".

Ecoul festivalului a depășit cu mult granițele țării.

Reporter: "De unde sunteti?".

Tânăr: "Eu sunt din New York".

Tânăr: "Eu sunt din Canada".

Reporter: "La ce vă așteptați?".

Tânăr: "Party!".

Tânără din Anglia: "România este minunată și nu am fost niciodată aici, așa că am zis: 'Hai să mergem!'".

Pentru siguranța participantilor, au fost mobilizate și importante forțe de ordine, patrule canine și puncte de prim-ajutor.

Un adolescent a venit cu un mesaj pentru a-i liniști pe părinți dar și un cadou pentru artistul preferat.

Tânăr: "E mesajul meu pentru mama, să-i spun că sunt OK. Am un mesaj pentru Steve Aoki. O să fiu lângă scenă de la început, ca să pot să fiu aproape și să-i dau cadoul. E ceva personal, doar pentru el".

În seara aceasta, startul oficial îl va da renumitul DJ german Clapton.

