A fost externat, după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2, dar a murit 2 luni mai târziu. Cum a fost posibil: „Nu mai era el”

Bărbatul de 47 de ani a petrecut două luni în terapie intensivă, după ce a contractat virusul și a fost externat după ce starea lui de sănătate s-a îmbunătățit considerabil, transmite Daily Mail.

„Eram sigur că voi muri. Cum vă pot mulțumi că mi-ați salvat viața?”, a spus el la momentul externării.

Patient dies 'from long Covid' months after being cheered as he left intensive care following 60-day fight for life https://t.co/YcKt50YCes