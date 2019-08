A fost căutat timp de o săptămână de poliție. Ce făcea un turist care a fost dat dispărut

Potrivit oficialilor, Yann Buriet ar fi petrecut cinci zile în peșteră, având suficientă mâncare, neștiind că în tot acest timp era căutat, relatează Daily Mail.

Autoritățile au mai spus că bărbatul nu a fost rănit, dar s-a simțit jenat de situație. Preventiv, lui Buriet i s-a făcut și un control medical.

