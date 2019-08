A devenit erou după ce a convins o femeie să nu se sinucidă. Gestul șocant făcut apoi

Alan 'Azzer' Mattocks, în vârstă de 49 de ani, a fost găsit mort în grădina casei sale, pe 29 iulie, după o noapte de distracție în compania soției sale. El și-a pus capăt zilelor la 19 zile după ce a convins o femeie, care voia să se sinucidă, să nu se arunce de pe un pod, notează Daily Mail.

Bărbatul chiar primise o scrisoare de felicitare din partea Poliției din Staffordshire.

Soția sa, Dawn, s-a declarat cu atât mai șocată de gestul făcut de Azzer, cu cât acesta a avut un comportament firesc în seara respectivă.

Hundreds are expected to attend the funeral of Star Wars fan Alan 'Azzer' Mattocks with a stormtrooper walking ahead of his coffin.https://t.co/AOsHYyfXXv