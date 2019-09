A cheltuit o sumă uriașă pentru a semăna cu Kim Kardashian. Ce s-a întâmplat după operații

O tânără dependentă de operații estetice a cheltuit peste 385.000 e lire pentru a semnăna cu Kim Kardashian.

Jennifer Pamplona, în vârstă de 27 de ani, a făcut până acum peste 20 de operații estetice, însă recent a declarat că va lua o pauză, după ce una dintre ele ”aproape că a desfigurat-o”.

Tânăra spune că este posibil să fi suferit o reacție alergică la procedura de mărire a buzelor.

Vedeți în galeria foto a acestui articol cum arată tânăra!



”La scurt timp după intervenție, m-am simți ca și cum aș avea o reacție alergică. Buzele îmi sângerau și mă dureau foarte tare. Timp de 2 zile mi-am acoperit fața și am evitat să ies din casă.



Acum, am impresia că am buzele unei persoane în vârstă. Mi-am învățat lecția. Mi-am distrus fața și sănătate din dorința de a atinge perfecțiunea”, a povestit Jennifer, potrivit The Sun.