A cheltuit 20.000 de euro să semene cu păpușa Ken. Cum arată acum. GALERIE FOTO

Jonathan Dylan, un bărbat de 30 de ani din Vancouver, Canada, a cheltuit în jur de 20.000 de euro ca să arate precum păpușa Ken. Lunar, regimul său de „frumusețe”, care include tratamente cu Botox, bronz artificial și epilat, îl costă în jur de 1.100 de euro.

Jonathan, vedetă pe rețelele de socializare, merge la solar în fiecare săptămână, poartă lentile de contact și își face șuvițe la salon în fiecare lună, totul ca să arate precum populara păpușă, scrie Storytrender.

Totul a început în 2015, însă el mărturisește că a fascinația pentru Ken a început în copilărie.

„Când aveam cinci ani am primit prima mea păpușă Ken. Avea șuvițe blonde, ochii albaștri și gene lungi, negre. Era bronzat și arăta bine. În acel moment am simțit că aceea e perfecțiunea. În adolescență, am început să merg la solar și să mă machiez, pentru că voiam să arăt bne. La început, familia mea nu a fost foarte impresionată”, a spus el.

Bărbatul a mai mărturisit că folosește Botox ca să își mascheze ridurile.

„Ken nu are riduri, așa că eu ce ce aș avea? Folosesc Botox pentru că mă face să arăt mai bine. Pielea mea arată perfect. Acum câțiva ani, arătam hidos, dar acum știu ce arată bine și cum să arăt precum Ken. Încă din copilărie mi-am dorit să arăt ca el și mi-am zis că voi face orice ca să îmi îndeplinesc visul. Fac zilnic exerciții fizice, merg la sală.”

Jonathan are 54.000 de fani pe Instagram și mărturisește că a fost oprit de oameni pe stradă, pentru a i se spune că seamănă cu Ken.

