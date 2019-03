A căutat pe Google informații despre familia sa, dar a găsit un mesaj ciudat

Trudy Shillum de 42 de ani a căutat informații pe Google despre familia sa. La un moment dat, femeia a intat pe eBay și a avut parte de o adevărată surpriză, potrivit Metro.

„Am scris numele meu și „Leytonstone” și am găsit un rezultat despre niște cărți poștale. Am intrat pe site și am văzut că au fost puse la vânzare pe eBay. Erau două cărți poștale, una adresată bunicului meu, iar cealaltă bunicii mele și erau de la o doamnă numită Rose”, a spus femeia.

Trudy a cumpărat imediat cele două obiecte prețioase, cu numai 3,49 de lire sterline fiecare. Femeia s-a interesat apoi cine este cea care a trimis cărțile poștale, dar și cum au ajuns acestea în posesia vânzătorului.

„Mătușa Rose a fost prietenă cu mama și tata. Ne vizita destul de des și era o femeie foarte veselă. Însă, cartea poștală ar putea fi de la o altă „Rose”, pentru că este scrisă destul de formal”, a spus tatăl lui Trudy.

Cartea poștală le ura bunicilor lui Trudy „casă de piatră”. „Vă doresc mult noroc și sper să aveți numai zile pline de dragoste”.

I've written a new post on my blog about my recent Uber weird find on #Ebay of 2 postcards that were sent to my Grandparents in the 30's. I bought them but never knew what was on the front until they arrived. I know have them in my possession and it's a… https://t.co/tlPzYwlyiz pic.twitter.com/0CTtlbVF5y