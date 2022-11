A câștigat 10 milioane la pariuri sportive și a cărat banii cu roaba de la limuzină la avion. VIDEO

Jim McIngvale, poreclit „Mattress Mack”, este unul dintre cei mai cunoscuți pariori sportivi din SUA. A câștigat o sumă uriașă după ce a pariat 2 milioane de dolari că Houston Astros va câștiga campionatul american de baseball.

Nu mai puțin de 10 milioane de dolari a ridicat McIngvale joi, de la un casino din Las Vegas. După ce a luat banii, acesta a folosit o roabă, ca să care câștigurile de la limuzină la avion.

.⁦@MattressMack⁩ got a late night workout in Vegas wheeling out $10 million in cash from ⁦@BetMGM⁩ pic.twitter.com/GzrTUua2UR