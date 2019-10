A băut în club și a luat un Uber până acasă. Cum a ajuns fără bani și la 160 de km depărtare

Joseph Fergie este un tânăr de 20 de ani, din Scoția, care a vrut să meargă acasă cu un Uber, după ce a petrecut vineri seara în club. Însă pe drum, tânărul a adormit în mașină, trezindu-se la peste 160 de kilometri depărtare de casă.

Drumul de la club până acasă ar fi durat, în mod normal aproximativ 15 minute, însă Joseph a adormit din cauza cantității mari de alcool pe care o consumase. Șoferul de Uber l-a trezit pe Joseph la 8.30am, pentru a-i spune că a ajuns la destinație. Însă în loc să ajungă acasă, tânărul era la peste 160 de kilometri depărtare, potrivit The Sun.

Când a realizat unde se află, Joseph a făcut câteva fotografii pentru a le arăta prietenilor săi ce a pățit. ”Le-am spus tuturor prietenilor mei ce s-a întâmplat și au început să râdă. Nici nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat”.

Mai mult, Joseph a fost nevoit să meargă cu diferite autobuze și trenuri și să întrebe oamenii din jur pe unde se află, pentru a se întoarce înapoi acasă, după ce telefonul său a rămas fără baterie.

Când în sfârșit a ajuns acasă, la 12 ore de când părăsise clubul, tânărul a aflat că i-au fost retrase din cont 400 de lire – nota de plată pentru cursa cu Uber.

”Încă mai încerc să pun cap la cap ce s-a întâmplat noaptea trecută și vorbesc cu cei de la Uber să văd dacă am cum să rezolv această situație”.

So Joseph decides to get black out drunk and end up hours away from Edinburgh ???? what a boy pic.twitter.com/1qzAF69tGl