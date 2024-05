A apărut pisica-cloșcă. Cum s-a transformat felina în mamă pentru peste 100 de pui de găină

Această pisică pare convinsă că puii de găină sunt bebelușii ei. Îi curăță, îi cocoloșește și îi mută de colo-colo ca să nu se piardă, mai ceva ca o cloșcă adevărată.

Proprietarul ei, Hamad, le-a spus reporterilor că a adus felina acasă în urmă cu 6 ani. Tot atunci a observat că îi place să se joace cu puii de găină. La început a stat cu ochii pe ea, să nu-i rănească. Mai apoi și-a dat seama că relatia e una mai specială.

Hamad, proprietarul pisicii: "Era doar un pui când am găsit-o în grădina mea. Am început sa îi dau mâncare și așa am reușit să o domesticesc. Nu a mai plecat de la mine de atunci. Am cumpărat câteva găini de la piață și le-am adus acasă, iar pisica a început să le dea târcoale. Mi-era teamă la început, dar apoi am înțeles că voia doar să joace rolul de mamă pentru pui".

Mâncarea preferată a pisicii este, culmea, înghețata. Mănâncă uneori și tărâțe sau făină. Mai sunt și alte pisici prin curte, dar nu le lasă să se apropie de protejații ei. În ultimii ani, felina-cloșcă a îngrijit peste 100 de pui de găină.

Hamad, proprietarul pisicii: "Uneori, prietenii îmi aduc pui abia ieșit din găoace și mi-i dau fără să ceară bani. Toți acești pui sunt născuți din ouă kurde. Iar pisica se ocupă mai bine decât găina să îi crească. Din cei 9 pui, doar unul dintre ei s-ar putea să moară. Sunt bine îngrijiți".

Omul se gândește cu tristețe că viața pisicilor nu este prea lungă.

Hamad, proprietarul pisicii: "Nu știu ce o să fac dacă îmi moare pisica. Nu cred că voi fi vreodată capabil să mai dresez o altă pisică să crească pui de găină. Pisica asta poate face mult mai multe decât orice altă pisică".

