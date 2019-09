A alergat la maraton, împingând căruciorul cu cei 3 copii. În cât timp a parcurs distanța

Cynthia Arnold a reușit să termine cursa în trei ore, deși a împins un cărucior care cântărea aproape 80 de kilograme, informează Mirror.

Femeia a depășit recordul pentru cel mai rapid maraton (42 de km) cu un cărucior de trei persoane.

Ea a declarat că cei mici iubesc cursele, la fel de mult ca ea. De asemenea, tot ea a mai adăugat că uneori copiii adorm în timp ce aleargă.

„Publicul m-a sprijinit foarte mult. Am rămas impresionată de câte persoane mă susțineau și care au înțeles care era scopul meu în acea zi. Am auzit-o pe o femeie cum striga că a citit despre mine tot anul și mă încuraja”, a povestit mama celor trei copii.

Woman runs marathon in three hours pushing three children in a strollerhttps://t.co/AFlZbZXWOL pic.twitter.com/9agfjK46sT