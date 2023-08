20 lucruri pe care nu le știai despre Marilyn Monroe. Au trecut 61 de ani de la moartea sa | FOTO

Marilyn Monroe a fost una dintre cele mai faimoase actrițe și modele din istoria Hollywood-ului și moartea ei a fost înconjurată de multe speculații și teorii ale conspirației. Cu toate acestea, investigațiile oficiale au concluzionat că a fost vorba despre o supradoză accidentală, iar moartea ei a fost clasificată drept suicid involuntar.

Marilyn Monroe a murit pe 4 august 1962 la vârsta de 36 de ani. Cauza oficială a morții a fost declarată ca fiind supradoză accidentală de barbiturice. Autopsia a arătat că a avut în sistem doze letale de medicamente, inclusiv pentobarbital și clorhidrat de hidrato de cloral, ambele fiind medicamente prescrise pentru a trata insomniile și anxietatea.

20 de lucruri pe care nu le știai despre Marilyn Monroe

1. Numele ei de naștere nu a fost Marilyn Monroe. Actrița a fost convinsă să își schimbe numele real, Norma Jeane Baker (născută Mortenson), de către un director de studio în primele zile ale carierei sale, potrivit Time.

2. Este posibil ca Albert Einstein să fi fost amantul ei. La sfârșitul anilor 1940, actrița Shelley Winters a împărțit un apartament cu Marilyn Monroe - iar în autobiografia sa, Winters a afirmat că Monroe a făcut aluzie la o idilă cu geniul, conform glamour.com.

3. Trebuia să joace rolul lui Holly Golightly în „Mic dejun la Tiffany's". Monroe a fost prima aleasă de scriitorul Truman Capote pentru a juca rolul principal în filmul iconic adaptat după romanul său best-seller. Capote, care a fost bun prieten cu Monroe în perioada în care aceasta a fost în lumina reflectoarelor, se crede că a construit personajul principal Golightly pe personalitatea actriței, potrivit The Guardian. Rolul i-a revenit mai târziu lui Audrey Hepburn.

4. Monroe a trebuit să fie cusută la propriu în faimoasa ei rochie cu mărgele din melodia „Happy Birthday, JFK". Când Monroe a urcat pe scena de la Madison Square Garden pentru a-i cânta „La mulți ani” președintelui, pe 19 mai 1962, și-a aruncat de pe umeri o eșarfă de blană, iar mulțimea a răsunat de suspine - oamenii au crezut că este goală. Kim Kardashian a purtat faimoasa rochie zeci de ani mai târziu, în timp ce a participat la Met Gala din 2022 cu iubitul ei de atunci, Pete Davidson.

5. Mama ei suferea de schizofrenie paranoică, în timp ce bunica ei maternă s-a sinucis.

6. Se deghiza pentru a evita paparazzi. Pentru a evita să fie recunoscută în public, Monroe a adoptat un alter ego, Zelda Zonk, purtând o perucă neagră și ochelari de soare de fiecare dată când voia să scape de camerele fotografilor. Ea a putut fi o persoană „normală" prin intermediul lui „Zonk”.

7. Rujul ei roșu iconic este încă disponibil pe piață. Nuanța roșie purtată de Monroe era în realitate o combinație de mai multe nunanțe de ruj. Make-up artistul ei a folosit cel mai mult Ruby Red de la Max Factor, potrivit InStyle. Nuanța de roșu vibrant de la Max Factor este încă disponibilă în Europa.

8. Casa ei era împânzită de microfoane, iar conversațiile ei erau înregistrate. Vanity Fair a relatat că Paris Theodore, un asociat al unui consultant în electronică, a auzit o ceartă între Robert Kennedy și Monroe în ziua morții acesteia.

9. Frank Sinatra i-a dăruit un cățeluș. Spre sfârșitul vieții sale, Frank Sinatra, unul dintre presupușii iubiți ai lui Monroe, i-a dăruit actriței un cățeluș terrier maltez, pe care ea l-a numit Mafia (Maf), ca o aluzie la presupusele legături cu mafia ale cântărețului. Două fotografii Polaroid ale cățelușului Maf au ajuns la suma de peste 220.000 de dolari în timpul unei licitații care a avut loc 1999, potrivit The Guardian.

10. A fost printre primele femei din industria de divertisment care a înființat propriul studio de producție. În 1954, împreună cu partenerul ei de afaceri Milton Greene, Marilyn a înființat "Marilyn Monroe Productions" (MMP). Acest pas a fost o încercare de a obține mai mult control asupra carierei sale și de a avea mai multă putere decizională în legătură cu proiectele cinematografice în care urma să fie implicată. Prin intermediul MMP, Marilyn a produs două filme: "The Prince and the Showgirl" (1957) și "Bus Stop" (1956).

11. Prima apariție pe coperta revistei Playboy. Deși Marilyn Monroe este deseori asociată cu revista Playboy, ea nu a apărut niciodată dezbrăcată în revistă. Cu toate acestea, a fost prima femeie din istoria revistei care a apărut pe coperta numărului inaugural din decembrie 1953.

12. Era o scriitoare talentată. În afara carierei sale de actriță și model, Marilyn a scris poezii și scrisori emoționante, dezvăluind o latură mai intimă și sensibilă a personalității sale.

13. Avea talent la desen. Unii dintre prietenii ei a afirmat că ea ar fi putut fi o pictoriță talentată dacă ar fi continuat să-și dezvolte acest hobby.

14. Marilyn a fost pasionată de sport și a practicat ciclism, tenis și înot.

15. Înainte de a deveni celebră, Marilyn a locuit o perioadă într-un orfelinat.

16. Marilyn a urmat cursuri de actorie la Actors Studio din New York City, unde l-a avut ca profesor pe legendarul Lee Strasberg.

17. Marilyn Monroe a fost fascinată de geniul fizicianului Albert Einstein și a avut discuții cu el despre viață și filozofie. Se spune că ea a vrut să-l cunoască pentru a înțelege mai bine lumea și universul înconjurător.

18. Pe lângă pasiunea pentru citit, Marilyn a fost o colecționară avidă de cărți. Ea și-a format o bibliotecă impresionantă și a căutat întotdeauna să-și lărgească cunoștințele prin lectură.

19. În timpul Războiului din Coreea, Marilyn a fost recrutată pentru a susține moralul trupelor militare. A realizat turnee de divertisment pentru soldații staționați în Coreea de Sud și în zonele din apropierea frontului.

20. Marilyn avea talentul de a imita vocea altor celebrități. Ea putea reproduce vocile unor actori celebri și ale altor personalități publice cu precizie și amuzament. Această latură a personalității ei a rămas mai puțin cunoscută publicului, deoarece Marilyn era adesea asociată cu imaginea ei de sex-simbol și cu aspectul ei fizic seducător.

Dată publicare: 04-08-2023