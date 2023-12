10 cântece cunoscute de Crăciun care au fost înterzise de-a lungul anilor. Care este motivul

Dacă ceea ce căutați este difuzarea la radio și cecurile de drepturi de autor, există o linie fină între a evoca un sentiment de Crăciun și a scrie accidental o piesă, de aceea, de-a lungul anilor, mai multe melodii au fost interzie. Care este motivul.

Elvis Presley, White Christmas

Deși Elvis este în mare parte cunoscut pentru rock'n'roll-ul său, versiunea sa a piesei „White Christmas” a lui Irving Berlin este, în linii mari, fidelă originalului, împreună cu restul cover-urilor pe care Regele le-a înregistrat pentru albumul său de Crăciun din 1957, potrivit NME.

Cu toate că această piesă pare să nu fi întrecut nicio limită a bunului simț, care este motivul pentru care a fost interzisă.

Cu un an înainte de lansarea albumului "White Christmas", un judecător din Jacksonville l-a acuzat pe Elvis că „subminează tinerețea Americii", și mulți se temeau că muzica lui îi corupe moral pe cei mici. Și astfel, în mod natural, albumul său festiv destul de inofensiv a provocat o indignare generalizată - un DJ din Portland a fost chiar concediat pentru că a difuzat „White Christmas” în emisiunea sa.



Jimmy Boyd, „I Saw Mommy Kissing Santa Claus” (1950)

Interpretat pentru prima dată de Jimmy Boyd, în vârstă de 13 ani, această melodie spune povestea unui copil care este martor la o aventură extraconjugală a mamei sale cu Moș Crăciun.

De ce a fost interzis: Creștii au spus că melodia amestecă sărutul cu nașterea sacră a lui Iisus Hristos, ceea ce a dus la o serie de boicoturi ale mai multe posturi de radio. În cele din urmă, Columbia Records l-a trimis pe Jimmy să pledeze personal cu Arhiepiscopia, unde a explicat că Moș Crăciun la care se face referire în cântec este de fapt „tăticul” deghizat - iar interdicția a fost rapid ridicată.

Perry Como and The Fontane Sisters, ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ (1951)

Un adevărat hit de Crăciun, „It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" are toate ingredientele necesare pentru a avea succes , însă și în acest caz, melodia a fost interzisă, care este motivul.

De vină sunt acei copii neastâmpărați Barney și Ben, care, conform versurilor cântecului, folosesc sezonul cadourilor ca pe o șansă de a cere „o pereche de cizme Hopalong și un pistol care să tragă”. Cu siguranță, probabil că vorbesc despre costume de cowboy, dar asta nu a împiedicat Mood Media, care creează liste de redare, să o scoată melodia în 2019. Cum au motivat? „Ceea ce nu pui nu te poate răni”, au declarat ei pentru CNN.

The Pogues and Kirsty MacColl, ‘Fairytale of New York’ (1988)

O baladă folclorică irlandeză, „Fairytale of New York” începe cu o noapte petrecută într-o celulă de închisoare și trece rapid de la sentimental („Ne-am sărutat la un colț, apoi am dansat toată noaptea”) la întunecat („Zăcând acolo aproape mort pe o perfuzie în acel pat”) - cu multe insulte pe parcurs. În ciuda faptului că are o viziune ușor macabră asupra Crăciunului, este în continuare cel mai difuzat cântec festiv al secolului XXI.

De ce a fost interzis: Timp de zeci de ani, televiziunile Top of the Pops, BBC Radio 1 și MTV au cenzurat diferite cuvinte din cel de-al doilea vers, în care ambele personaje schimbă diverse insulte. Anul trecut, BBC Radio 1 a interzis versiunea originală a cântecului, în timp ce BBC Radio 2 a continuat să îl difuzeze.

Ca o paranteză: Kristy MacColl a rezolvat problema atunci când, încă din 1992, a început să schimbe acel vers ofensator în timpul spectacolelor live.

Frank Loesser, ‘Baby, It’s Cold Outside’ (1959)



Compozitorul de pe Broadway, Frank Loesser, a scris inițial o melodie de spectacol "Baby, It's Cold Outside" pentru a o cânta cu soția sa la o petrecere.

În cele din urmă, cântecul a ajuns în comedia romantică Neptune's Daughter din 1949, cu două interpretări separate: într-o versiune, José încearcă să o convingă pe Eve să rămână peste noapte departe de frig; într-o scenă separată, Betty i-o cântă lui Jack. De aici, a fost preluată de toată lumea, de la Tom Jones la Ella Fitzgerald.

De ce a fost interzisă: Unii ascultători au subliniat faptul că ideea de a rămâne peste noapte în afara căsătoriei era un tabu major în anii 1940, așa că "Baby, It's Cold Outside și au scos câteva versuri din piesă, însă în 2018 a fost redifuzată integral.



Eartha Kitt, ‘Santa Baby’ (1953)

Când cântăreața și actrița americană Eartha Kitt a auzit pentru prima dată „Santa Baby”, a fost amuzată de decadența versurilor sale, însă a fost încântată de piesă.

De ce a fost interzis: În 1953, Kitt a interpretat cântecul pentru regele Paul și prințesa Frederica ai Greciei, în timp ce aceștia se aflau în vizită la New York, iar politicienii prezenți la banchet nu au fost încântați de faptul că un cântec cu teme atât de „vulgare” a fost difuzat pentru membrii familiei regale.

La scurt timp după aceea, o mână de posturi de radio din statele din sudul Americii au eliminat cântecul de la difuzare, dar acest lucru nu a împiedicat ca „Santa Baby” să devină un clasic.

Becky Lamb, ‘Little Becky’s Christmas Wish’ (1967)

„Little Becky's Christmas Wish” trebuie să fie unul dintre cele mai triste cântece de Crăciun din toate timpurile. Scriindu-i prima ei scrisoare lui Moș Crăciun, Becky își dorește ca fratele ei mai mare, Tommy, soldat în războiul din Vietnam, să se întoarcă teafăr și nevătămat, dar, în timp ce scrie aceste scrisori, află că acesta a murit.

De ce a fost interzis: Potrivit unui număr din 1967 al revistei Record World, posturile de radio ABC au refuzat să difuzeze „Little Becky's Christmas Wish” deoarece, narațiunea sentimentală... a deranjat în mod evident familiile care au rude în Vietnam". Acest lucru nu a împiedicat ca piesa festivă cu ritmuri negative să ajungă pe locul doi în clasamentul din SUA.

Weird Al Yankovic, ‘Christmas at Ground Zero’ (1986)

„Christmas At Ground Zero” al lui Weird Al Yankovic este povestea unei distrugeri nucleare totale care anihilează lumea pentru totdeauna. Nu mai este timp pentru cumpărături de ultim moment, spune Al.

De ce a fost interzis: În urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, mass-media a început să se refere la World Trade Center din New York distrus ca fiind Ground Zero. Așa că, din 2001, a dispărut din playlisturile radiourilor. De asemenea, Weird Al Yankovic a încetat să o mai cânte live.

Cliff Richard, ‘Mistletoe and Wine’ (1988)

La prima vedere, acesta nu este un cântec deosebit de controversat, dar a fost interzis pentru că cei de la Costa Coffee s-au simțit lezați și au cerut interzicerea cântecului în toate magazinele lor, din cauza clienților.

Bing Crosby, ‘I’ll Be Home for Christmas’ (1943)

Este povestea unui soldat care speră să se întoarcă acasă la familia sa „chiar dacă numai în visele mele”, și a fost lansat în 1943, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A devenit unul dintre cele mai des solicitate cântece la spectacolele de caritate organizate de United Service Organizations pentru soldați și familiile acestora.

De ce a fost interzis: Deși cântecul a fost un succes în mare parte la americani, în special la familiile direct afectate de război - BBC nu a fost de acord și a interzis „I'll Be Home For Christmas” pe toată durata celui de-al Doilea Război Mondial, deoarece a scăzut moralul și a afectat sentimental anumite familii.

Slade, ‘Merry Xmas Everybody’ (1973)

Ei bine, este unul dintre cele mai populare cântece de Crăciun din toate timpurile. Trupa a vândut aproximativ 1,3 milioane de copii ale melodiei, câștigând aproximativ 512.000 de lire sterline pe an.

De ce a fost interzis: La fel ca și Costa Coffee, The Holiday Inn din Kensington, vestul Londrei, a eliminat cântecul din playlistul său după ce a cedat la cererea clienților.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru The Mirror în 2012: „Când a devenit evident că hitul lui Slade nu a fost bine primit de o mare parte dintre oaspeții noștri, am decis că cea mai bună modalitate de a menține moralul tuturor în timpul numărătorii inverse până la Crăciun era să îl scoatem din playlist.”

Sursa: NME