Ucrainenii sărbătoresc pentru prima oară în istoria lor modernă Crăciunul pe 25 decembrie. „Ne rugăm pentru victorie”

„Ne rugăm pentru sfârşitul războiului. Ne rugăm pentru victorie”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Pentru pace, pentru dreptate”, a continuat el, în faţa maiestuoasei mănăsttiri care era, până la sfârşitul lui 2022, sediul Primatului Bisericii Ortodoxe ucrainene subordonate Moscovei.

As Ukraine distances itself from Russia’s Orthodox traditions, Ukrainian couple Lesia Shestakova, a Catholic, and Oleksandr Shestakov, an Orthodox believer, will celebrate Christmas together on December 25 https://t.co/Mtm3DDuMgV pic.twitter.com/GsV52AUcZw

Este pentru prima oară în istoria modernă a Ucrainei când credincioşi ortodocşi sărbătoresc Crăciunul în acelaşi timp cu catolicii, dar şi cu ortodocşii din România, Grecia şi Bulgaria, la 25 decembrie şi nu la 7 ianuarie în calendarul civil, aşa cum era tradiţia până acum.

Biserica Ortodoxă rusă a păstrat pentru sărbătorile religioase veciul calendar iulian, decalat cu 13 zile.

„Vrem cu adevărat să sărbătorim această sărbătoare într-un nou mod. Este o sărbătoare a întregii Ucraine, a Ucrainei noastre independente”, declară o ucraineancă.

„Ar trebui cu adevărat să sărbătorim Crăciunul odată cu întreaga lume, departe, foarte departe de Moscova”, adaugă ea.

No partridge in a pear tree?! Merry Christmas to all, especially Ukraine's valiant defenders. May you not have to ask Santa for weapons next year. https://t.co/LyrgSWFssq

În iulie, Volodimir Zelenski a oficializat mutarea sărbătorii Crpciunului de la 7 ianuarie la 25 decembrie, o decizie care a făcut parte dintr-o serie de măsuri luate de Ucraina pentru a se distanţa de Rusia.

Textul adoptat de deputaţii ucraineni explica atunci că ucrainenii vor ”să-şi trăiască propria viaţă, cu pripriile lor tradiţii, propriile sărbători”.

Acesta este un mijloc, potrivit textului, ”de abandonare a moştenirii ruse care impunea sărbătorirea Crăciunului la 7 ianuarie”.

The Liturgy on the occasion of the Christmas holiday is held in St. Sophia Cathedral in Kyiv.

The Liturgy is presided over by Metropolitan Epiphany, Primate of the Orthodox Church of Ukraine pic.twitter.com/vMQvPGdJNB