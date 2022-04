Reacția lui Horațiu Mălăele, după ce a apărut știrea că a murit

Agerpres

Actorul Horațiu Mălăele a reacționat cu umor la știrile că ar fi trecut în lumea drepților. Maestrul a răspuns printr-o postare pe Facebook, după ce vineri, informația presupusului său deces s-a rostogolit pe rețelele sociale. Evident, fake news.

Începând de dimineață, un necrolog dintr-o publicație locală care anunța moartea marelui actor Horațiu Mălăele a fost preluat și distribuit pe rețelele sociale, fără ca informația să fie verificată. Când a auzit că era dat decedat, Horațiu Mălăele a vrut să demonstreze că este viu bine mersi, așa că a reacționat în stilul său caracteristic.

„Că nu muriți odată, ca să scăpați de mine” a fost mesajul scris pe o caricatură care îl înfățișează pe Horațiu Mălăele. Reacțiile publicului au apărut imediat, iar mulți dintre admiratori au recunoscut că îl crezuseră mort!

Acum câteva luni, un monolog de succes al maestrului Horațiu Mălăele a fost difuzat la PROTEVELION.

„Bună seara! Eu sunt un prost! Știu că sunt prost, dar când mă uit primprejur parcă mai prind curaj. Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid.

Azi am avut o zi tâmpită. Am pus mâna pe cămașă și s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe geantă, i s-a rupt toarta. Am pus mâna pe clanță, s-a rupt și aia. Acum m-aș duce la toaletă, dar știu eu dacă...”